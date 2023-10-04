دعاء قبل مذاكرة الدروس يساعد على الفهم والاستيعاب.. احرص على ترديده

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع بداية العام الدراسي الجديد، يحرص الطلاب على ترديد الأدعية قبل المذاكرة، حتى تساعدهم على الفهم والحفظ، وعدم النسيان بسهولة، وقادرين على استيعاب الدروس الصعبة في وقت قصير.

اللهم إنّا نسألك بكلّ اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أو نزّلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تلهمنا الإجابة عند السّؤال، والنّجاح في الامتحان، آمين يا ربّ العالمين، بحسب دار الإفتاء.

أدعية قبل المذاكرة

اللهم لا سهل إلّا ما جعلته سهلًا، يا رب إنّك أنت من تجعل الحَزن إذا شئت سهلًا، أسألك يا إلهي أن تجعل الدروس سهلة الفهم بالنسبة لي، وأن تجعل الأسئلة ميسّرة الاستيعاب في ذهني، وارزقني طاعتك والالتزام بأمرك.

اللهم إنّي أسألك فهم النّبيين، وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنّك على كلّ شيء قدير.

اللهم اجعل في قلبي نورًا وبصرًا وفهمًا وعلمًا إنك على كل شئ قدير.

اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

أدعية لتيسير الفهم

رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي بسم الله الفاتح.

اللهم ارزقنا نجاحا في كل أمر، ونيلا لكل مقصد، وارزقنا القمة في درجات العلم.

اللهم صل على محمد و آل محمد سبحانه من لا يعتدي على أهل مملكتك سبحانه من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب سبحانه الرؤوف الرحيم اللهم اجعل في قلبي نورًا و بصرًا و فهمًا و علمًا إنك على كل شي قدير اللهم صل على محمد و آل محمد.

اللهم إني توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجي منك إلا إليك، ربّ اشرح لي صدري، ويسّر لي امري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، باسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت تجعل الصعب سهلا يا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، ربّ اني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعني بضالتي، أو رد علي ضالتي.