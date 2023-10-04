كيف تحافظين على شفاه جميلة وصحية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

الشفاه هي من أكثر أجزاء الجسم تعرضًا للعوامل الخارجية، مثل الشمس والهواء الجاف. لذلك، من المهم الاعتناء بالشفاه والحفاظ على رطوبتها وحمايتها من التشقق.

وتفتقر الشفاه إلى الغدد الدهنية، ومن ثم فإنها سريعا ما تصبح جافة ومتشققة، مما يفسد جمالها ومظهرها الأنثوي، بحسب ما أوردت بوابة الجمال "هاوت.دي".

ولمواجهة جفاف الشفاه، أوصت البوابة الألمانية باستعمال مستحضرات العناية بالشفاه، التي تحتوي على مواد غنية بالدهون مثل زبدة الشيا أو شمع النحل أو شمع الكرنوبا النباتي؛ حيث تعمل هذه المواد على ترطيب الشفاه وتمنحها ملمسا مخمليا ينطق بالرقة والأنوثة.

وأضافت البوابة أنه ينبغي أيضا شرب السوائل بكثرة وحماية الشفاه من الأشعة فوق البنفسجية، مع مراعاة عدم لعق الشفاه باللسان باستمرار.

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