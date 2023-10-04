«ناتاشا» البريطانية.. أول متسابقة تفوز بلقب ملكة جمال لندن بدون مكياج

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

جميع مسابقات ملكات الجمال حول العالم، تتطلب وضع مساحيق التجميل، وربما الخضوع لبعض العمليات الجراحية لتحسين المظهر، ولتبدو المشاركات فيها أكثر جاذبية ورونقًا، إلا أن متسابقة تدعى «ناتاشا» استطاعت أن تحظى بإعجاب لجان التحكيم بدون وضع أي نوع من المكياج.

تسعى المشاركات في مسابقات الجمال المختلفة على أن يكن أكثر جمالًا أمام لجنة التحكيم، وذلك للفوز باللقب، وهو ما يجعل معظمهن يهتممن بوضع المكياج المناسب لإطلالتهن، إلا أن مسابقة جديدة ظهرت على الساحة مؤخرا، لا تتطلب وضع مساحيق التجميل على الإطلاق، بحسب ما نشرته صحفية «ديلي ميل» البريطانية.

«ناتاشا» أول فائزة بمسابقة ملكة جمال لندن بدون مكياج

تمكنت ناتاشا بيريسفورد، والتي تبلغ من العمر 26 عاماً، من الفوز بمسابقة ملكة جمال بدون وضع المكياج، واختيرت لكي تكون ملكة جمال لندن 2023 في التصفيات الإقليمية لمسابقة ملكة جمال إنجلترا لهذا العام.

بدت «ناتاشا» بشكل خاطف للأنظار واستطاعت أن تتغلب على 18 سيدة أخرى ظهرن بدون مكياج، وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ المسابقة، والتي تعدى عمرها أكثر من 95 عامًا، كما طُلب من المشاركات في السنوات الماضية، أن يقدمن صورهن دون أي تعديل أو مستحضرات تجميلية، وفي هذا العام منعن في مسابقة ملكة جمال لندن، أن يلامس وجوههن أي شيء.

كما شارك بالمسابقة 19 متسابقة، وسرن على المنصة بدون مكياج، وكانت تلك المسابقة في فندق Taj 51 Buckingham Gate Suites and Residences، بمدينة «لندن»، وبرعاية العلامة التجارية «Cetuem London» للعناية بالبشرة الطبيعية.

الهدف من مسابقة ملكة الجمال يدون مكياج

أوضح القائمون على المسابقة، أن الهدف الرئيسي لها يظهر في عدة نقاط أهمها فيما يلي:

1- تمكين المرأة نفسيا وجسدياً وإشعارها بان جمالها الطبيعي هو الأفضل.

2- تعزيز ثقة المرأة بنفسها والترويج لفكرة أنها ليست بحاجة إلى مساحيق تجميلية لتبدوا أكثر إثارة، ولكن يكفيها جمالها الطبيعي.

3- تقديم صورة أكثر واقعية للجسم من خلال المسابقة التي تركز على المظهر الطبيعي فقط.

معلومات عن المتسابقة «ناتاشا» الفائزة بملكة الجمال

1- منذ عام 2021، بدأت «ناتاشا» العمل كممرضة أسنان في مستشفى لندن الملكي لطب الأسنان، كما أنها تقيم حاليا في مدينة لندن، وتعمل في عيادة خاصة بطب الأسنان في العاصمة بحي «تشيسويك» الراقي.

2- استطاعت «ناتاشا» أن تنال إعجاب الحكام بارتدائها فستان مصمم من الدانتيل الأبيض.

3- حصلت على لقب ملكة جمال لندن 2023.

4- مؤهلة للتنافس الآن في نهائي ملكة جمال إنجلترا، والذي سيقام في وقت خلال هذا العام.