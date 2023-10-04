«ملاك» تركت الحقوق واقتحمت مجال الموضة.. «تصمم قطعة ملابس مناسبة للجنسين»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

حققت مصممة الأزياء السعودية ملاك الدوسري شهرة كبيرة، وكتبت اسمها بين أفضل مصممي الأزياء في العالم، أصبحت تصمم القطع الفنية للعديد من النجوم العرب والعالميين، لكن بدايتها في العالم التصميم، كان خلفه مجهودات كبيرة، فرغم تخرجها في كلية الحقوق، إلا أن مجال التصميم والأزياء، اقتحم قلبها وقررت السير وراء شغفها، واتخذت أفكارًا مختلفة، وهي تصميم قطعة واحدة من الملابس مناسبة للجنسين.

استطاعت «ملاك» التطوير من موهبتها بعد تخرجها في كلية الحقوق والأنظمة بجامعة الملك عبد العزيز، فوضعت أمام عينيها رغبتها في التخلص من قيد كليتها ومجالها الأكاديمي، تقول لـ«الوطن»: «لدي جانب اهتمامي صغير بدراسة الحقوق، لذلك قررت خوض التجربة، لكن شغفي وحبي لمجال الأزياء والموضة لم يتوقف، أحببته منذ الصغر، وسيطر على كل تفكيري، كنت أصمم وأنا صغيرة بدعم من أسرتي».

قررت «ملاك» أن تتخذ عالم الأزياء والتصاميم مجال لعملها فور تخرجها من الجامعة، ولم تدخر جهدًا في التعلم ومواكبة العصر: «اكتشفت موهبتي وبدأت في تطويرها خلال فترة الدراسة، وبعد التخرج، قررت البدء في مجال الموضة والتصميم، واتجهت إلى تصاميم جديدة تسمى الهوت كوتور».

ملاك الدوسري تحترف الهوت كوتور

الهوت كوتور، تعني الخياطة الراقية، وهي تشير إلى تصميم الملابس الحصرية والمواكبة للموضة، وهو الطريق الذي اتخذته مصممة الأزياء السعودية، لتصل به إلى العالمية، وتصبح مصممة لبعض النجوم والشخصيات العامة: «بستهدف من خلال الهوت كوتور شريحة من الشخصيات المهتمة بالتفاصيل الدقيقة، وغالبًا ما تكون شخصيات عامة».

تصمم ملابس من قطعة واحدة مناسبة للجنسين

أنشأت مجموعة خاصة بها وكونت قاعدة جماهيرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسعى لأن تكون تصاميمها موافقة لجميع الأذواق: «بهتم أكثر بالأذواق خاصة البدل الرسمية، وبسعى إنها تكون مناسبة للجنسين، وكمان بعض التصاميم اللي أسعى من خلالها إنها تكون مناسبة للجنسين، وبركز أكثر على تصاميم بلمسة كلاسيكية، وبحرص على اختيار أجود أنواع الأقمشة باللون الأبيض أو الأسود والرمادي».