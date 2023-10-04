الخوف من التبول في الأماكن العامة.. متلازمة نفسية تسبب قيودًا حياتية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

متلازمة المثانة الخجولة (bashful bladder syndrome) هي اضطراب نفسي يسبب صعوبة التبول في وجود الآخرين، مثل في المراحيض العامة.

يعاني الأشخاص المصابون بهذه المتلازمة من خوف شديد من أن يروا أو يسمعوا الآخرون أثناء التبول، مما يؤدي إلى انقباض عضلات المثانة ومنع تدفق البول.

الدكتور كلاوس أولبراخت كبير الأطباء النفسيين في عيادة كريستوف دورنير بمدينة مونستر بألمانيا يقول إن الآلية البيولوجية لهذا المرض المعروف أيضا باسم "احتباس البول النفسي" تتمثل في أن خوف المريض من أن يراه أو يسمعه الآخرون أثناء التبول يضعه تحت ضغط نفسي. وهذا الضغط بدوره ينشط الجهاز العصبي الودي، مما يتسبب في انقباض عضلات المثانة ومنع تدفق البول.

وأضاف أولبراخت أن هذا الاضطراب غالبا ما يبدأ في مرحلة المراهقة، مشيرا إلى أن الأسباب غير معلومة على وجه الدقة، غير أن الأطباء يرجحون أنه غالبا ما يرتبط بتجربة مؤلمة أو مسببة للخجل في المراحيض العامة، بالإضافة إلى الحالة المزاجية الاكتئابية أو إدمان الكحول.

قيود حياتية

وغالبا ما تتسبب متلازمة المثانة الخجولة في قيود حياتية كبيرة؛ حيث يفضل المريض عدم الخروج من المنزل ويميل إلى العزلة الاجتماعية تجنبا للتعرض لمواقف محرجة، مما يرفع بدوره خطر الوقوع فريسة للاكتئاب.

وأشار أولبراخت إلى أنه يتم علاج متلازمة المثانة الخجولة بواسطة العلاج النفسي، بالأحرى العلاج السلوكي، الذي يساعد المريض على التخلص من خوفه وأفكاره السلبية.

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