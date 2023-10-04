التين المجفف المنقوع:.. 10 فوائد جمالية مذهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - التين المجفف هو فاكهة بسيطة تصنع العجائب للبشرة والشعر بشكل عام عند نقعها في الماء.

وفيما يلي نوضح لكم 10 فوائد جمالية للتين المجفف المنقوع في الماء، وفق ما ذكر موقع " تايمز أوف إنديا".

1- تألق الجلد

غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، ما يساهم على تعزيز صحة البشرة و ومنحها إشراقة طبيعية.

2- الترطيب

يساعد المحتوى المائي العالي في منقوع التين المجفف في الحفاظ على ترطيب بشرتك بشكل جيد، مما يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

3- خصائص مضادة للشيخوخة

التين المجفف المنقوع مليء بالعناصر الغذائية مثل فيتامين أ وفيتامين هـ والزنك، التي تساعد على إبطاء الشيخوخة، مما يترك بشرتك تبدو شابة ومنتعشة.

4- السيطرة على حب الشباب

خصائص التين المنقوع المضادة للبكتيريا تساعد في السيطرة على حب الشباب ومنع انتشاره، مما يترك بشرتك نظيفة وخالية من العيوب.

5- لون البشرة

الاستهلاك المنتظم لمنقوع التين المجفف يساعد على تقليل تصبغ الجلد، وتعزيز لون البشرة، ويمنح البشرة نعومة أكثر.

6- صحة الشعر

المنقوع مصدر غني بالحديد، الذي يعزز الدورة الدموية في فروة الرأس، ويعزز نمو الشعر الصحي. كما أنه يساعد في تقليل تساقط الشعر.

7- تقوية الأظافر

يقوي الكالسيوم والمغنيسيوم الموجود في المنقوع الأظافر، ويحميها من الهشاشة والتكسر.

8- الحماية من أضرار أشعة الشمس

يحتوي المنقوع على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والبوليفينول التي تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس وتساعد في إصلاح خلايا الجلد.

9- الترطيب الطبيعي

يعمل المنقوع كمرطب طبيعي، يحافظ على البشرة ناعمة ولينة. وهو مفيد بشكل خاص للذين يعانون من جفاف الجلد.

10- مضاد التهاب

تساعد خصائص المنقوع المضادة للالتهابات في تقليل احمرار الجلد وتهيجه.

اقرأ أيضًا:

3 أعراض يمكن أن تكون أولى علامات الإصابة بـ سرطان البنكرياس

ما هو الهيموجلوبين الذي تسبب في وفاة الفنان محمد فريد؟

علامة غريبة على الأظافر قد تشير إلى سرطان مميت - اذهب للطبيب فورا

رجل يتعرض لنوبة قلبية أثناء الجري.. احذر الأعراض

3 فئات ممنوعة من تناول الكبد.. تعرف عليهم