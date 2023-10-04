«لخفض الوزن وصحة العظام».. اصنعي خبز الشعير بالمنزل مثل الجاهز في 8 دقائق

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الكثير من السيدات عن طرق سريعة وصحية لإنقاص الوزن، وهو ما يجعلهن يبحثن عن البدائل الصحية للوجبات والأطعمة، ومن أبرز هذه الأطعمة الخبز كونه من الأطعمة التي يتم تناولها بصورة يومية، ووجود بديل صحي وآمن للخبز المصنوع من الطحين، كالخبز المصنوع من الشعير أو الشوفان، سيقوم بمساعدة الجسم في الحصول على الرشاقة وخفض الوزن، إضافة إلى أنه سيكون صحيا أكثر.

فوائد خبز الشعير

صنع الخبز من الشعير منتشر بصورة كبيرة بالغرب والدول الأوروبية تحديدا، إذ يعد أحد أكثر الحبوب استخداما بالعالم، لما له من فوائد متعدد أبرزها: إنه يحتوي على كميات كبيرة من البوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم، وهو ما ينتج خفض ضغط الدم المرتفع، كما يحتوي الشعير على الحديد والفسفور والكالسيوم والمغنسيوم والمنجنيز والزنك وهو ما يعزز صحة العظام بصورة كبيرة، إضافة إلى أنه أحد أبرز المأكولات التي تساهم في خفض الوزن والحصول على الرشاقة لانخفاض السعرات الحرارية بها.

الدكتور حسام موافي: خبز الشعير يخلص الجسم من الوزن الزائد

الخبز المصنوع من الشعير يحتوي على سعرات حرارية أقل من الخبز المصنوع من الطحين بحسب ما ذكر الدكتور حسام موافي في تصريحات تلفزيونية، مؤكدا أن المواظبة على تناول خبز الشعير كبديل للخبز المصنوع من الدقيق الأبيض سيمكن الجسم من التخلص من زيادة الوزن، إضافة إلى أنه يخفض الكوليسترول بالدم.

مقادير صناعة خبز الشعير بالأكواب المعيارية

1.كوب شعير مطحون

2.كوب لبن سائل

3.كوب ماء فاتر

4.ملعقة كبيرة زيت زيتون

5.رشة ملح

طريقة عمل خبز الشعير

يتم وضع جميع المكونات في الخلاط وتضرب لمدة دقيقتين، وفي طاسة غير لاصقة دون زيت يتم تسخينها على النار ويتم وضع مقدار من الخليط على شكل الأقراص أو الدوائر، وتترك 4 دقائق ثم تقلب على الجهة الأخرى مع تركها 4 دقائق أخرى.