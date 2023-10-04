جاكيت البوكليه.. إطلالة كلاسيكية أنيقة في الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

مع اقتراب فصل الخريف، تبدأ عروض الأزياء في تقديم أحدث صيحات الموضة لهذا الموسم، ومن بين هذه الصيحات الرائجة، جاكت البوكليه، الذي يعد من أكثر قطع الملابس أناقة وجاذبية.

وجاكت البوكليه نجم الموضة النسائية في خريف وشتاء 2023/2024 ليمنح المرأة إطلالة كلاسيكية أنيقة، صممته أيقونة الموضة كوكو شانيل في الخمسينيات من القرن الماضي.

ويمتاز نسيج البوكليه بالعقد غير المنتظمة والمواضع السميكة، التي تمنحه الملمس الخشن المميز له، بحسب مجلة “Instyle” المعنية بالموضة والجمال.

كما يمتاز جاكت البوكليه بقصته الصندوقية القصيرة، التي تصل إلى الخصر، كما أنه يشتمل على جيوب خارجية، بالإضافة إلى أنه غالبا ما يزدان بأزرار ذهبية.

إمكانيات تنسيق متنوعة

وأشارت مجلة “Instyle” إلى أن جاكت البوكليه يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل من خلال تنسيقه مع بنطال قماشي ذي طيات وحذاء باليرينا ذي إبزيم (ماري جين).

كما يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيق جاكت البوكليه مع بنطال جينز أو تنورة جينز وحذاء رياضي.

ولإطلالة أكثر جرأة وتحررا، يمكن تنسيق جاكت البوكليه مع بنطال الكارجو الرائج بقوة هذا الموسم، مع مراعاة تنسيق ألوان محايدة مع بعضها البعض، على سبيل المثال جاكت بوكليه يكتسي بالكريمي وبنطال كارجو يتألق باللون الكاكي.

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