الامارات | بيان شديد اللهجة من عائلة الفنانة فيروز ..والمقصود فيه "اولاد عم ريما"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت ريما عاصي الرحباني، ابنة المطربة فيروز، وشقيقها الموسيقار زياد الرحباني بياناً شديد اللهجة للتحذير من أي محاولة لإعادة تسجيل أية أعمال فنية للأخوين الرحباني، وأغلبها مسرحيات وأغنيات قدمتها والدتها فيروز، وحذرت من إعادة تقديم هذه الأعمال، حتى عبر ورثة عمهم منصور الرحباني.

ونشرت ريما عاصي الرحباني بياناً عبر حسابها بموقع فيس بوك، بعنوان "تحذير" قالت فيه: "إنَّ ورثة عاصي الرحباني مُمثَّلين بزياد عاصي الرحباني وريما عاصي الرحباني، يُعلنون رَفضهم التام لقيام أيٍّ كان، حتى ولو كان من ورثة منصور الرحباني، بإعادة تسجيل، أو تصوير أو تكييف أو توزيع أيّة أعمال فنّية تعود للأخوين رحباني أو زياد رحباني بدون موافقتهم".

أضافت: "كما أنهم يُحذّرون من منح أيّة أذونات أم إجازات للغير من طرف واحد تعود لأصحاب الحقوق مُجتمعين، وذلك إن في لبنان أم خارجها ومهما كانت الوسيلة أو الإطار أو المناسبة، لذا اقتضى التوضيح".

ونشرت ريما بعدها تفصيلاً للتحذير، المحت فيه أن البيان الصادر، هو رد على محاولات سابقة لمنع والدتها من استغلال أغنياتها، والتدخل لوقف عدة حفلات لها كان من المقرر أن تقدم فيها أغنيات الأخوين رحباني، وألمحت ريما إلى أن أحد أبناء عمومتها أعلن مؤخراً عن تقديم حفل سيتضمن أغنيات "لا يملك بمفرده" حقوق الملكية الفكرية لها ولا يحق له استغلالها دون موافقة منها ومن شقيقها زياد.