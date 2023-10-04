الامارات | سوري يفجر قنبلة يدوية في حماه وحماته فيقتلهما ويصيب ابنيهما بجراح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق سوري النار على والد زوجته ووالدتها، وفجّر قنبلة يدوية في داخل المنزل، مساء السبت الماضي؛ ما أدى إلى وفاة الإثنين وإصابة اثنين من أبنائهما، بالإضافة إلى مطلق النار بإصابات بليغة في محافظة حماة السورية.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان لها: "وفاة الطبيب عصام هوشة وزوجته وإصابة ولديه جراء إطلاق النار عليهم وتفجير قنبلة في منزلهم من قبل زوج ابنته".

وتابع البيان: "في الساعة الثالثة والنصف مساءً من تاريخ 30 سبتمبر 2023، ورد إخبار إلى شرطة منطقة الغاب بحماة من مشفى السقيلبية الوطني بالدخول إليه مفارقا الحياة كل من الطبيب عصام هوشة وزوجته المدعوة رجاء الأحمد وإصابة كل من ولديه (ريما) و (زين) وزوج ابنته المدعو (أحمد ع.) إصابات بليغة بشظايا متفرقة في جميع أنحاء الجسـم".

وأضاف البيان: "على الفور توجهت دوريات من شرطة منطقة الغاب ومركز الأمن الجنائي إلى المكان، وبالتحقيق الأولي تبين إقدام زوج ابنة الطبيب المدعو (أحمد . ع) على إطلاق النار ورمي قنبلة يدوية وتفجيرها في منزل الطبيب عصام الكائن في قرية حورات عمورين التابعة لمنطقة تل سلحب بحماة ما أدى إلى وفاته مع زوجته وإصابة ولديه وزوج ابنته مُطلق النار وذلك بسبب خلافات عائلية".

واختتم البيان: "تمت مصادرة البندقية الحربية وثلاث قنابل يدوية من مكان وقوع الحادثة، والتحقيقات ما زالت مستمرة".