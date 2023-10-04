الامارات | دفن رجل بعد 128 عامًا على وفاته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيحصل رجل محنط منذ عقود على دفن لائق بعد عرضه في دار جنازة في ولاية بنسلفانيا لمدة 128 عامًا.

وكان الرجل المعروف باسم ستونمان ويلي توفي في سجن محلي عام 1895، حيث عانى من فشل كلوي بعد إلقاء القبض عليه بتهمة النشل. وقد تم تحنيطه عن طريق الخطأ على يد متعهد دفن الموتى الذي كان يجرب تقنيات التحنيط الجديدة، وفقًا لدار جنازات أومان في ريدينغ. بنسلفانيا.

وارتدى ستونمان ويلي منذ ذلك الوقت بدلة مع ربطة عنق، وسجي في نعش مع وشاح أحمر على صدره، وفيما ظل شعره وأسنانه سليمة، اتخذ جلده مظهرًا قاتمًا.

وبعد أن أعطى اسمًا مزيفًا وقت اعتقاله، ظلت هوية الرجل مجهولة لسنوات عديدة ولم يتمكن المسؤولون المحليون من الاتصال بأي أقارب يخصونه.

لكن الفرج جاء بالاستناد إلى وثائق قديمة، حسب "سكاي نيوز" فتم التعرف على الاسم الحقيقي لستونمان ويلي حيث اتفق على أن يتم نقشه أسفل شاهدة قبره عندما يتم دفن جثته في 7 أكتوبر وفقا لما قاله مدير الجنازة كايل بلانكينبيلر الذي أكد أن الرجل بات رمزا للمدينة " لقد كان جزءًا من القصص ليس فقط من ماضي (مدينة) ريدينغ ولكن بالتأكيد من حاضرها."

وكانت دار الجنازة قد تقدمت بالتماس للحصول على الإذن بالاحتفاظ بالجثة بدلاً من دفنها لمراقبة عملية التحنيط التجريبية. وقبل الجنازة، نزل السكان المحليون إلى الشوارع للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 275 لتأسيس ريدينغ.