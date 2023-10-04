الامارات | اعتاد شراء "اليانصيب" منذ صغره.. وفاز أخيراً وهو في الـ 98 !

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل مسن بريطاني أخيرا على فرصته باليانصيب الوطني حين تمكن من الفوز بما يقارب المليون دولار في سحب جماعي، وهو في سن الثامنة والتسعين.

وكان برنارد بوتينج وهو جندي بحرية سابق شارك في الحرب العالمية الثانية من بين خمسة متقاعدين فاز كل منهم بشيكات في سحب اليانصيب الشهري، ما جعله واحدًا من أكبر الفائزين سنا على الإطلاق.

وفي البداية، حصل المحارب العسكري برنارد بوتينج على شيك بمبلغ 228.571 جنيهًا إسترلينيًا ولكن نظرا لأنه كان يلعب بثلاث تذاكر، فقد تفاجأ بالحصول على مظروفين ذهبيين آخرين، يحتوي كل منهما على نفس المبلغ، مما يعني أن برنارد حصل على إجمالي ضخم قدره 685.713 جنيهًا إسترليني (حوالي 800 ألف دولار) .

وعلق برنارد الذي انضم إلى مشاة البحرية الملكية وعمره 17 عامًا في منتصف الحرب العالمية الثانية : "لم أعتقد أبدًا أنني سأفوز... كنت أتمنى فقط". مضيفا أن هذا يعني أن جميع أفراد العائلة سيحصلون على شيء ما.

وكان العجوز المحظوظ الذي خدم في جميع أنحاء العالم خلال تواجده في القوات المسلحة بدأ بلعب اليانصيب منذ صغره ثم مع زوجته دوريس، التي توفيت عام 2017 عن عمر يناهز 93 عامًا.

ونقلت عنه صحيفة "مترو" قوله "عندما بدأنا اليانصيب، قلت أنا وزوجتي إنه إذا فزنا في أي وقت، فيجب علينا مشاركته مع العائلة. لسوء الحظ أنها لم تعد هنا بعد الآن" وأكد أنه سوف يعطي ابنته أكبر حصة "لأنها كانت رائعة. لقد تولت مهام زوجتي عندما ماتت وكانت تعتني بي كل يوم".