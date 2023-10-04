6 معلومات عن والدة مروان موسى بعد وفاتها.. الداعم الأول له

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وفاة والدة مروان موسى لا تزال حديث العديد من محبي مغني الراب الشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أعلن أمس وفاتها عبر «استوري» حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

معلومات عن والدة مروان موسى

في تصريحات خاصة لـ«هن»، يقدم أحد أفراد أسرة مغني الراب الشهير بعض المعلومات عن والدة مروان موسى، وأبرزها:

- «تينا» هو اسم والدة مروان موسى.

- كانت والدة مغني الراب مروان موسى ألمانية الجنسية.

- اهتمت بتربية ابنها بصورة كبيرة وتأسيسه السليم في طفولته.

- حرصت والدة مروان موسى على عقد المسابقات الفنية المختلفة للأطفال قديما، إذ كانت تشجع ابنها على المشاركة بها.

- دعمته في موهبته الفنية وشجعته على العزف على آلة الكمانجا.

- كان ابنها يتواصل معها باللغة الألمانية وفق تصريحات تليفزيونية سابقة له.

وفاة والدة مروان موسى

دون مغني الراب مروان موسى، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، خبر وفاة والدته، قائلًا: «توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي، فضلا وليس أمرا الدعاء بالرحمة».

وخلال السطور الآتية، نستعرض أبرز المعلومات عن مغني الراب مروان موسى، وفق حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي:

- من مواليد عام 1995، ويبلغ من العمر 28 عاما.

- يعد واحدا من أبرز مغنيين الراب في مصر، إذ نجح في التألق على الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة الماضية.

- عادة ما يشارك متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا من طفولته ما بين محافظتي الشرقية والإسماعيلية.

- ينحدر من أسرة تحب الفن والعزف.

- حقق مروان موسى شهرة واسعة خاصة بعد طرحه لأغنية نهاية العالم، وفيما بعد أغنية البوصلة ضاعت، ثم شيراتون.

- يتابعه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام نحو مليون و200 ألف شخص.

- من أشهر ألبوماته الغنائية ملوك السين الذي حقق انتشارا واسعا.

- يحرص على التنقل بين مصر وألمانيا من حين لآخر.

شارك في إحياء حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد عام 2021، بالأغنية الرسمية للمونديال، بعنوان ارفع إيدك، رفقة الفنان تامر حسني، والمطربة هدى الشربيني.