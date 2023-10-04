في عيد ميلادها.. أجر الفنانة صابرين بمسلسل «أم كلثوم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة صابرين التي لفتت أنظار الجمهور إليها بعد براعتها في تقديم سيرة كوكب الشرق بمسلسل أم كلثوم، الذي تناول قصة حياة الأخيرة منذ النشأة حتى وفاتها ليحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، ولا يزال يعرض على شاشات التليفزيون ويشاهده الجمهور بشغف كبير.

جسدت صابرين في المسلسل حكاية كوكب الشرق منذ ميلادها في السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، ونشأتها في أسرة بسيطة، إذ كان والدها يشارك مع أشقائها في غناء الأناشيد الدينية بجميع المناسبات؛ لتبدأ «أم كلثوم» مشوارها الفني خاصة بعد انتقالها إلى محافظة القاهرة.

انطلاقة كوكب الشرق الغنائية

تناول مسلسل «أم كلثوم» انطلاقة كوكب الشرق الفنية والمواقف التي مرت بها، وما يتخللها من أزمات عديدة، وتحقيقها أعلى المبيعات في الساحة الغنائية، وقدمت في الفترة ما بين عامي 1930 و1932 أكثر من 50 أغنية.

طاقم عمل مسلسل أم كلثوم

مسلسل «أم كلثوم» من ﺇﺧﺮاﺝ إنعام محمد علي، وعصام شعبان مساعد مخرج أول، وﺗﺄﻟﻴف محفوظ عبدالرحمن، وأشرفت نعمات أحمد فؤاد على المادة العلمية، والعمل الدرامي من بطولة الفنانة صابرين، مع عدد من النجوم أبرزهم أحمد راتب وكمال أبو رية، وحسن حسني وسميرة عبدالعزيز وناصر سيف.

عرض مسلسل «أم كلثوم» لأول مرة عام 1999، وتحدثت صابرين عنه أداء دورها خلال استضافتها ببرنامج «صالون أنوشكا» على قناة dmc، إذ اعتبرت العمل الدرامي على رأس قائمة الأعمال التي كانت محظوظة بالمشاركة فيها خاصة بعد اختيارها على الرغم من ترشيح عدد كبير من الفنانات لأداء الدور: «في عدد كبير من الممثلات كانوا مرشحين للبطولة، ولما اترشح اسمي سكتوا خالص معتقدين أن المسلسل خلاص ضاع».

أجر الفنانة صابرين في مسلسل «أم كلثوم»

ومن أصعب المشاهد التي قدمتها الفنانة صابرين في مسلسل «أم كلثوم»، وفقا لتصريحاتها، أداء أغنيات كوكب الشرق، وتقاضت «صابرين» أجرا قدره 75 ألف بمعدل 3 آلاف جنيه في الحلقة الواحدة: «المسلسل دا من أهم الأعمال اللي عملتها في مشواري الفني، وأنا كنت مستعدة أعمل الدور بأي شكل، حتى لو هدفع فلوس، عشان دا بيجسد سيرة قيمة فنية كبيرة».