كيف استقبلت «آن لويلير» الحاصلة على جائزة نوبل خبر فوزها؟.. قفلت التليفون

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أخذت قسطًا من الراحة خلال إلقاء إحدى المحاضرات لطلابها بجامعة لوند في السويد، وكانت تضع هاتفها على «الوضع الصامت» لتفاجأ خلال فترة الاستراحة المقررة أثناء المحاضرات بعشرات المكالمات الهاتفية التي تخبرها بأنّها لتوّها حصلت على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2023، إلا أنّ تفاني «آن لويلير» في التدريس ظل ثابتًا، إذ استأنفت الأستاذة بالجامعة شرح محاضرة عن البنية الدقيقة دون توقف بعد إخبارها بالجائزة، ثم عادت وأغلقت هاتفها ثانيةً دون أن يشعر الطلاب بأي شيء غريب.

واحتفت الصفحة الرسمية لجائزة نوبل بتصرف البروفيسورة «آن لويلير» وكتبت: «حتى جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2023 لن تتمكن من انتزاع آن لويلير من طلابها، كانت الحائزة على جائزة الفيزياء الجديدة مشغولة بالتدريس في الصف، وخلال فترة الاستراحة المقررة، سمعت الأخبار، وبعد المكالمة الهاتفية، عادت لويلير مباشرة إلى طلابها».

وتداول بعض الطلاب بجامعة لوند أنباء بشأن حصول مُحاضرتهم في الصف على جائزة نوبل في الفيزياء واستكمالها المحاضرة على الرغم من إعلان الخبر، إذ كتب الطالب آرون ألن الذي يدرس في السنة الثالثة فيزياء التقنية عبر موقع X «تويتر» سابقًا: «الحائزة على جائزة نوبل في الفيزياء لهذا العام تحاضرنا بعد إخطارها بفوزها!!»، وأضاف: «وصلتها الرسالة خلال المحاضرة، لقد أغلقت هاتفها أثناء المحاضرة وتلقت الرسالة خلال الاستراحة. ثم واصلت المحاضرة دون أن تؤكد لنا أي شيء. لقد كان الأمر مهتزًا بعض الشيء ولا أعتقد أن أي شخص يمكنه استيعاب ما قالته».

وبحسب حديث طلابها، بدأت المحاضرة في الساعة العاشرة صباحًا، وكان من المقرر أن تستمر حتى الساعة الثانية عشرة، وبينما كان الجميع يترقب الإعلان عن الجائزة، عاش الحضور جوًا من القلق والتشويق، وتوقفت المحاضرة مؤقتا في الساعة الحادية عشرة للاستراحة لتعود البروفيسيرة بعدها متأخرة قليلًا معلنةً أن المحاضرة تنتهي قبل وقتها المحدد.

آن لويلير أستاذة فيزياء في جامعة لوند

وآن لويلير هي أستاذة الفيزياء الذرية في جامعة لوند في السويد، تقود مجموعة فيزياء الأتوثانية التي تدرس حركات الإلكترونات في الوقت الحقيقي، والتي تستخدم لفهم التفاعلات الكيميائية على المستوى الذري، وفي عام 1987، اكتشفت «لويلير» أن العديد من الدلالات المختلفة للضوء نشأت عندما أرسلت ضوء الليزر تحت الأحمر عبر غاز خامل، حسبما أشارت لجنة نوبل، مضيفة أنها واصلت استكشاف هذه الظاهرة، ما يضع الأساس للاكتشافات اللاحقة.

وقالت الهيئة المانحة للجائزة، أن العلماء بيير أغوستيني وفيرينك كراوس وآن لويلير فازوا بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2023 عن الطرق التجريبية التي تولد نبضات ضوئية بأتوثانية لدراسة ديناميكيات الإلكترون في المادة. وتمنح الجائزة التي تم رفعها هذا العام إلى 11 مليون كرونة سويدية «نحو مليون دولار» من قبل الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم.