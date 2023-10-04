«صابرين وشريهان» صداقة تخطت الـ41 عاما.. ضحك ودعم في المواقف الصعبة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة صداقة من نوع خاص جمعت بين الفنانة صابرين ونجمة الاستعراضات والفوازير شريهان، يتجاوز عمرها الـ41 عاما، وتحدث عنها الثنائي في اللقاءات التليفزيونية وعبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، إذ كشفتا عن مدى قربهما من بعضهما البعض وكيف يقفان معا في الأزمات والمواقف المختلفة؟

لقطات من علاقة صابرين وشريهان

الفنانة صابرين يوافق اليوم عيد ميلادها الـ65، ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، لقطات من علاقة الفنانة صابرين بنجمة المسرح والاستعراضات شريهان.

ظهرت الفنانة صابرين في برنامج «مساء dmc»، وتحدثت عن كواليس علاقتها بشريهان، قائلةً: «شيري في لحظة من اللحظات وفي فترة كنا قريبين جدا من بعض، لن أنسى لها لما كنا بنعمل فوازير جت زارتني وباستني وقالت لي إنتي استعراضية جميلة، بتيجي تتفرج عليا وأنا بغني وديما تمسكني من خدودي، أول ما اتعرفنا ببعض كنت في اليونان بعمل مسلسل ليلة القبض على فاطمة في 1982، وهي كمان كانت بتصور، كنا بنقعد طول الوقت سوا نرقص ونغني».

رد الجميل واعتراف بالحب والصداقة

علاقة شريهان وصابرين، توطدت بشكل أكبر عقب تعرض الأولى لحادث كبير، وساندتها الأخيرة خلال فترة مرضها، إذ تحدثت عن تلك الفترة، قائلةً: «لما حصل لها الحادثة مسبتهاش أبدا وكنت تحت رجليها وببقى نفسي أشيلها على إيدي، ولما كنت حامل هي كمان مسابتنيش، إحنا مبنتقابلش كتير، لكن بينا وبين بعض علاقات إنسانية جدا، لما بنشوف بعض كأننا شايفين بعض إمبارح».

وعن كواليس استقبالها لها من جديد عقب عودتها بعد الحادث الذي تعرضت له، قالت صابرين: «كنت فرحانة بها وبرجوعها ووقفت سقفت لها وقعدت أصفر، إحنا كنا طول عمرنا مع بعض في المواقف الصعبة».

حالة من الحب والعرفان ورد الجميل، كانت الفنانتان تحدثتا عنها خلال حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي خاصةً موقع التغريدات القصيرة «تويتر»؛ بدأت من خلال تغريدة للفنانة شريهان، تتحدث عن علاقتها بصابرين بعد خروجها من أزمتها الصحية عام 2017، إذ قالت آنذاك: «شرفت قلبي بمجيئك يا حبيبة عمري أما ما فعلتيه معي منذ دخولي غرفة العمليات وحتى الآن جميل في رقبتي ليوم لقاء ربي، بحبك وبحترمك وببوس جبين صابرين الإنسانة التي لا تنفصل أبدا عن صابرين الفنانة الرائعة.. ربي يديم حبك عليا نعمة».