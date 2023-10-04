عدد السلالم التي يجب الصعود عليها كل يوم لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

وجد الباحثون أن صعود خمس سلالم يوميًا يمكن أن يقلل من أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 20 بالمائة تقريبًا.

وعلق الدكتور لو تشي، الأستاذ في كلية الصحة العامة والطب الاستوائي بجامعة تولين في نيو أورليانز، بالولايات المتحدة، على النتائج.

وقال الدكتور تشي: "صعود الدرج وسيلة فعالة من حيث الوقت لتحسين اللياقة القلبية التنفسية ومستوى الدهون".

بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في منازل بها سلالم، فإن الصعود والنزول منها هو أمر قد لا تفكر فيه كثيرًا، ومع ذلك، سيحتاج الأشخاص الذين يعيشون في أماكن ليس بها درج إلى صعود السلالم في أماكن أخرى للحصول على الفوائد المنصوص عليها في البحث.

وأضاف الدكتور تشي: "تسلط هذه النتائج الضوء على المزايا المحتملة لصعود السلالم كإجراء وقائي أولي لـ (مرض القلب والأوعية الدموية الناتج عن تصلب الشرايين) لدى عامة السكان".

وتوضح هيئة الخدمات الصحية البريطانية، أن تصلب الشرايين هو المكان الذي تضيق فيه الشرايين، مما يسبب صعوبة في تدفق الدم عبرها.

تعرضك الشرايين الضيقة لخطر أكبر للإصابة بالحالات التي تهدد الحياة، مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

يمكن أن تشمل أعراض الحالة ما يلي:

ألم الصدر

ألم في الذراعين والساقين، خاصة عند ممارسة الرياضة

الشعور بضيق في التنفس

الشعور بالتعب طوال الوقت

الشعور بالضعف

الشعور بالارتباك.

كيف توصل الدكتور تشي وزملاؤه إلى مثل هذه الاستنتاجات؟

واستخدم الباحثون في الدراسة بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة الذي يضم 450 ألف شخص بالغ، وتم تقييم المشاركين على أساس تاريخهم العائلي من أمراض القلب والأوعية الدموية، والمخاطر الوراثية، وعوامل الخطر المحددة.

وتم سؤال هؤلاء المشاركين عن عادات أسلوب حياتهم وتكرار صعودهم السلالم، وثم تمت متابعة صحة المشاركين بعد 12 عامًا في المتوسط.

وكشفت النتائج أن صعود المزيد من السلالم يوميا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى أولئك الذين كانوا أقل عرضة للإصابة.

وقال الدكتور تشي: "تقدم هذه الدراسة دليلاً جديدًا على التأثيرات الوقائية لتسلق السلالم على خطر الإصابة بـ مرض القلب والأوعية الدموية الناتج عن تصلب الشرايين ".

ونشرت الدراسة البحثية في مجلة تصلب الشرايين.

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