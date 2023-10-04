احذر من قلة النوم: تزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

غالبًا ما تكون الخيارات الغذائية السيئة سببا لارتفاع ضغط الدم، لكن دراسة جديدة، حذرت من أنه لا ينبغي تجاهل عوامل نمط الحياة الأخرى أيضًا.

ووجد البحث الذي نُشر في مجلة ارتفاع ضغط الدم البريطانية، أن النساء اللاتي ينمن أقل من سبع إلى ثماني ساعات في الليل أكثر عرضة لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ومما يثير القلق أن ارتفاع ضغط الدم هو مقدمة لمشاكل صحية خطيرة تتراوح من النوبات القلبية إلى السكتات الدماغية.

لذلك، من المهم تقليل احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومراقبة عوامل الخطر.

وبالنظر إلى 66122 امرأة تتراوح أعمارهن بين 25 و42 عامًا من دراسة صحة الممرضات ، قام فريق البحث بجمع بيانات حول عمر المشاركين، والعرق، ومؤشر كتلة الجسم، والنظام الغذائي، ونمط الحياة، والنشاط البدني، وتاريخ انقطاع التنفس أثناء النوم، والتاريخ العائلي لارتفاع ضغط الدم.

ولم يكن جميع المشاركين يعانون من ارتفاع ضغط الدم في بداية الدراسة ولكن تم تقييم قراءاتهم كل عامين.

وأثناء متابعة الدراسة، أصيبت حوالي 25987 امرأة بارتفاع ضغط الدم، وكان أولئك الذين ناموا أقل من سبع إلى ثماني ساعات أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم .

علاوة على ذلك، كان المشاركون الذين واجهوا صعوبة في النوم والاستمرار فيه أكثر عرضة للقراءة العالية لضغط الدم، ومع ذلك، فإن الاستيقاظ في الصباح الباكر لم يكن مرتبطا بهذا الخطر المتزايد.

علاوة على ذلك، ظلت هذه الارتباطات مهمة حتى بعد تعديل البيانات لتتناسب مع جداول عمل المشاركين (نوبات الليل مقابل النهار) والنمط الزمني (الميل إلى الحفاظ على ساعات العمل المبكرة أو الليل).

في حين أن الطبيعة الدقيقة للعلاقة بين النوم وخطر ارتفاع ضغط الدم لا تزال غير معروفة، وأوضح الباحثون أن صعوبات النوم يمكن أن تؤدي إلى سلسلة من الأحداث التي يمكن أن تزيد من احتباس الصوديوم، وتصلب الشرايين، والنتاج القلبي، ما يضع أساسًا لارتفاع ضغط الدم.

علاوة على ذلك، فإن الاضطرابات في دورة النوم والاستيقاظ يمكن أن تؤثر أيضًا على انقباض الأوعية الدموية واسترخائها.

ومع ذلك، لاحظ فريق البحث أيضًا أن النساء اللاتي يعانين من صعوبات في النوم لديهن مؤشر كتلة الجسم أعلى، ونشاط بدني أقل، ونظام غذائي أسوأ، في المتوسط، وكان من المحتمل أن يدخن بعضهم.

أحد قيود الدراسة هو أن الباحثين لم يتمكنوا من جمع البيانات حول جودة النوم إلا في نقاط زمنية محددة طوال فترة الدراسة.

والآن، يأملون في التحقق مما إذا كانت أدوية النوم يمكن أن يكون لها تأثير مفيد على ضغط الدم وتوسيع نطاق عملهم ليشمل الرجال والمشاركين غير الثنائيين.

وقال شهاب حقيقي، زميل باحث في كلية بريجهام وهارفارد الطبية: "توصي الأكاديمية الأمريكية لطب النوم بالنوم سبع ساعات أو أكثر في الليلة، وإذا لم تتمكن من النوم أو الاستمرار فيه، فقد يكون من المفيد استكشاف سبب ذلك، آمل أن تؤكد هذه النتائج بشكل أكبر على الدور الحاسم للنوم الجيد في صحتنا بشكل عام."

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