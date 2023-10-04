اعتقدت أنها حامل واكتشفت فجأة إصابتها بورم خبيث.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أصيبت أم تدعى "ساندرا لوندري" بالصدمة عندما اكتشفت أنها مصابة بورم خبيث بعد ما اعتقدت أنها حامل في الأسبوع الـ 12.

واعتقدت السيدة وزوجها غاريت، من كانساس بالولايات المتحدة الأمريكية، أنهما على وشك أن يصبحا أبوين للمرة الثانية، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وكانت ساندرا تعاني آثار جانبية للحمل مثل القيء، ومع ذلك، قبل موعدها الأول مع الطبيب، فقدت قدرًا كبيرًا من الوزن، ما أثار القلق بداخلها.

وبعد أن ذهبت إلى الطبيب لم يتمكن من سماع نبضات قلب الطفل، ولكنه اكتشف ورماً.

وأضافت قائلة: "لذلك قمنا بإجراء تصوير بالموجات فوق الصوتية واكتشفوا بالفعل ما يسمى بالحمل العنقودي الكامل، وهو أمر نادر جدًا".

ويحدث هذا عندما تنضم البويضة والحيوانات المنوية بشكل غير صحيح عند الإخصاب وينتجان ورمًا غير سرطاني، وعادة لا يستطيع الورم دعم الجنين، وهو ما حدث في حالة ساندرا.

وفي حالات نادرة، يؤدي الحمل العنقودي إلى عواقب وخيمة تهدد الحياة مثل السرطان والإنتان.

وبعد أن علمت أنها لم تكن حاملاً بالفعل، خضعت ساندرا لعملية جراحية لإزالة الورم، إلا أنه عاد وأصبح سرطانيا.

وعلى الرغم من العلاج، عاد الورم مرات عديدة، حتى إنه امتد إلى الرحم والرئتين.

لذا خضعت لعدة جولات من العلاج الكيميائي واستئصال الرحم الجزئي

ويمكن أن تشمل الأعراض ما يلي:

حدوث نزيف مهبلي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل

الغثيان والقيء الشديد

خروج كيسات تشبه العنب من المهبل

تسمم الحمل

انتفاخ البطن

فقر دم.

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