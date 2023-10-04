احذر.. علامات على شفتيك قد تكون إشارة لمشاكل صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

مع اقتراب فصل الشتاء يصاب الكثير منا بتشقق الشفاه، لذا فإنها يمكن أن تكشف الكثير عن بقية جسمك.

قال الدكتور برنارد جيه هينيسي، أخصائي الأسنان من تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية إن الشفاه تخضع للعديد من التغييرات على مدار حياة الشخص".

تابع: "بعض هذه التغييرات قد تشير إلى مشكلة طبية".

وهناك 4 علامات لحالات مختلفة يمكنك اكتشافها في شفتيك، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

فيروس نقص المناعة البشرية:

وجود قرحة في داخل شفتيك لن تختفي يمكن أن يكون علامة على فيروس نقص المناعة البشرية.

ويهاجم هذا الفيروس جهاز المناعة في الجسم، وفي حالات نادرة يؤدي إلى الإيدز.

ولا يوجد علاج لفيروس نقص المناعة البشرية ولكن هناك أدوية تمكن الأشخاص المصابين من العيش حياة طويلة وصحية، بشرط أن يتم اكتشافه مبكرا.

وتشمل العلامات الأخرى في الفم الالتهابات الفطرية وأمراض اللثة الناخر وحالة تسمى "ساركوما كابوسي"، وهي نوع نادر من السرطان يسببه فيروس يصيب الجلد والأعضاء الداخلية.

الالتهاب الرئوي:

يصاب الجميع أحيانا بشفاه متشققة من وقت لآخر ولكن في بعض الحالات، خاصة عند الأطفال تكون الشفاه المتقشرة علامة على الالتهاب الرئوي.

والالتهاب الرئوي هو عدوى قاتلة تسبب التهابا في الرئتين والذي يتطور غالبا بعد الإصابة بمرض مثل الأنفلونزا أو فيروس آخر.

وفي حين أنه يؤثر بشدة على الأشخاص في أي عمر إلا أنه يتم تطويره في الغالب من قبل الشباب أو كبار السن وأكثر خطورة بينهم.

وقد تظهر الأعراض بشكل مختلف عند الأطفال عنها عند البالغين.

وتبدأ الحالة عادة بالحمى والسعال ومشاكل التنفس وضعف الشهية.

وعندما يتقدم المرض قد يعاني الأطفال من الجفاف والذي يظهر مع الشفاه الجافة وسرعة ضربات القلب.

السرطان:

وجود بقعة على الشفة لن تلتئم يمكن أن يكون علامة على السرطان.

ويحدث سرطان الشفاه على جلد الشفتين، ولكنه أكثر شيوعا في الشفة السفلى.

ومعظم سرطانات الشفاه هي سرطان الخلايا الحرشفية والتي يسهل علاجها.

ويحدث سرطان الشفة بسبب التعرض المفرط لأشعة الشمس والتدخين.

ويمكنك تقليل خطر الإصابة عن طريق حماية وجهك من أشعة الشمس والإقلاع عن التدخين.

القولون العصبي:

إذا لاحظت تشققا في زاوية شفتيك، فقد تكون تعاني من حالة مرتبطة ب IBS (متلازمة القولون العصبي).

وتسبب حالة الجلد، المعروفة باسم التهاب الشفة الزاوي بقعا حمراء جافة في زوايا الفم قد تتشقق.

وجدت العديد من الدراسات أن 60 % من المصابين بمتلازمة القولون العصبي يعانون من حالات صحة الفم، مثل التهاب الشفة الزاوي.

ويحدث أيضا عندما يكون شخص ما يعاني من نقص فيتامين B2.

والقولون العصبي هو حالة شائعة تؤثر على الجهاز الهضمي، ويسبب هذا المرض، إسهال متكرر والانتفاخ والتشنجات والإمساك.

وتشمل الأسباب البديلة لالتهاب الشفة الزاوي العدوى الفطرية أو اللعاب الزائد في زوايا الفم.

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