حفل زفاف يتحول إلى كارثة بسبب "رصاصة طائشة" في تكساس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

شهد حفل زفاف بولاية تكساس الأمريكية، حالة من الرعب بين المدعويين، بعدما أطلق الجد عيار ناري بالخطأ على حفيده.

كان الجد والذي يدعى مايكل جاردنر، يحاول لفت الانتباه بإطلاقه لعيار ناري في حفل الزفاف العائلي والذي أقامه في نبراسكا بالولايات المتحدة، ولكن العيار الناري أصاب حفيده البالغ من العمر 12 عاما، وجاء العيار الناري في كتفه، مما أثار حالة من الفزع بين الأهل، وكانت الرصاصة فارغة وتحتوي على مسحوق رصاصي أسود، وفقا لما جاء بموقع "ndtv".

وقال بن هوشين، نائب رئيس مكتب عمدة مقاطعة لانكستر، خلال مؤتمر صحفي إن مايكل جاردنر البالغ من العمر 62 عامًا يواجه مشكلة قانونية بعد إطلاقه العيار الطائش.

واتضح أن الجد كان يقصد جذب الانتباه بسبب تفرق الحضور حول مكان إقامة الزفاف، وذلك بعدما بدأ الزفاف متأخرا بعد أن نسى أحدهم خاتم الزفاف.

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