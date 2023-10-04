إكسسوارات عصرية تزيدك أناقة وتناسبك مع الفستان الأسود

اللون الأسود هو سيد الألوان؛ وله لمسة فخامة وأناقة خاصة ويليق مع معظم أنواع البشرة؛ ولكن لابد من إضافته مع إكسسوارات تليق معه سواء حقائب وصندال وقلادات وأساور ومشابك للشعر أو قبعات؛ فاكتسحت الإكسسوارات الفخمة بمختلف تصاميمها والتي تليق بفستانك الأسود في عروض الأزياء لعام 2023. وقد رصدنا العديد منها لكي تشاهدي الإكسسوار المفضل لديكِ مع فستانك الفخم وكيفية تنسيقهم معاً.

قلادة فخمة من مايكل سينكو Michael Cinco

خطف الأنظار ظهور موضة القلادات الضخمة والأنيقة بشكل مميز وبطرق متنوّعة، كما برز أيضاً الموديل الذي يلائم طلتكِ في السهرة، مع الفساتين السوداء مثل المرصّعة بالفصوص الملوّنة بطريقة جذابة؛ وأيضا قلادات تشوكر لها لمستها الخاصة ليتم اعتمادها بالطريقة غير التقليدية، من خلال تنسيقها مع تصميمات عصرية لمظهر جذاب. تتوفّر القلادات من مايكل سينكو بأشكال مختلفة منها الرقيق للغاية، ومنها ما هو متكلّف، وصممت هذه القلادة مفتوحة مرصعة بالأحجار الملونة مع الألماس اللامع.

صندل باللون الفضي.. من Lilo

اللون الفضي من أكثر الألوان التي تتناسب وتليق على الفساتين السوداء؛ يمكنك ارتداء هذا الصندال ؛ حيث صمم باللون الفضي مُطرز باللؤلؤ الأبيض؛ وصُمم بكعب رفيع وعالٍ، وجاء من الأمام بجزء كامل يكشف الأصابع، وصممت بسيور عديدة رفيعة بزينة باللؤلؤ ملتفة حول القدمين والساقين وجاءت من الخلف بشكل مفتوح يجذب الأنظار.



حقيبة يد كلاتش وأساور من جورجيو أرماني بريفيه Giorgio Armani Privé

ولإطلالة جريئة وعصرية، اختاري حقيبة يد كلاتش من جورجيو أرماني بريفيه الكبيرة بالتصاميم المتنوّعة وفقاً لذوقكِ، بالإضافة إلى صيحة أخرى رائجة في موضة الأساور ، وتحبها الكثير من السيدات؛ وهي ارتداء أساور كبيرة متعددة تزين المعصم لإطلالة لافتة ويمكنك ارتداء ألوان آخرى فاتحة مع هذه الحقيبة أو باللون الأسود؛ وصممت الحقيبة كلاتش على شكل مستطيل كبير من الجلد الملون على شكل مثلثات صغيرة، وجاء إطارها باللون الأسود للفتح والإغلاق؛ وستليق هذه الحقيبة مع أساور سوداء .

مشبك شعر باللون الأزرق من لويزا سبانغولي Luisa Spagnoli

اللون الأزرق من أوائل الألوان التي تتناسب بدرجة كبيرة مع اللون الأسود؛ ويمكنك ارتداء هذا المشبك المتميز بلونه الأزرق الداكن وشكله المربع وعلى شكل إجاصة من الطرفين وجاء مزين بأحجار من الأزرق الملكي وهو من علامة لويزا سبانغولي Luisa Spagnoli.

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