احذر من علامة في علب الأسماك المملحة.. تشير لعدم صلاحيتها

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد السردين والفسيخ والتونة من الأسماك المعلبة، التي يقبل عليها عدد كبير من الناس، ولكن هناك علامة قد تظهر بالعلب قد تشير إلى عدم صلاحيتها للأكل، تجنبًا للإصابة بالتسمم، وينصح بالذهاب إلى الطبيب على الفور، في حالة ظهور احمرار بالجسم.

وتحدثت الدكتورة نهلة مسعد استشاري التغذية العلاجية، في حديثها لـ«الوطن»، أن السردين المملح، قد يكون له أضرارًا عديدة، على بعض الأشخاص قد تنتهي بالوفاة، في حالة الإكثار من تناوله، بشكل زائد عن الحد، خاصة مرضى الضغط والكلى، موضحة: «السردين مالوش أضرار في العادي، إلا لو كان مملح والناس كلت منه كتير جدًا، بالذات لو عندهم مشاكل صحية».

تناول السردين قد يؤدي للإصابة بالتسمم

ويعد السردين من الأسماك المعلبة، مثل سمك التونة المعلب أو السلمون أو الأنشوجة، التي قد تؤدي للإصابة بالتسمم، في حالة زيادة التمليح، والإكثار من تناوله، كما يحدث في شم النسيم، والمناسبات التي تقتضي تناول هذه الأكلات: «بنلاقي في شم النسيم كميات كبيرة من الفسيخ والسردين والحاجات المملحة، وده أصلًا حاجة مش صحية خالص».

قد يسبب التمليح وفاة الأشخاص

يحتوي السردين المملح على نوع من أنواع السموم، التي قد تتسبب في وفاة بعض الأشخاص، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها التمليح غير الجيد، أو التعبئة في عبوات غير صحية، أو غير صالحة وليست مطابقة للمواصفات: «حفظ السردين من الحاجات اللي لازم تتم بعناية، لأن الغلط فيه ممكن يتسبب في موت أشخاص عديدة».

يسبب تناول السردين المملح زيادة حساسية الجسد، خاصة لمن يعانون منها، لأن هناك بعض التجار، يستخدمون أسماك تمت تربيتها في المحيطات، وتحتوي على نسبة عالية من التلوث، إذ يوجد بها ترسبات لمعادن سامة، قد تسبب احمرار في الجلد أو انتفاخات بعد التناول مباشرة.

علامة تشير لعدم صلاحية تناول الأسماك المملحة

هناك علامة قد تشير إلى عدم صلاحية السردين والأسماك المملحة للتناول، كما أوضحتها «نهلة»، في حالة رؤية عبوة السردين أو الأسماك المعلبة منتفخة، يجب الامتناع عن تناولها فورًا، وإذا حدث وتم تناول الأسماك، وظهرت أعراض مفاجئة منها الاختناق والاحمرار، يجب الذهاب إلى الطبيب على الفور: «لما نيجي نشتري سمك مملح معلب، لو لقينا العلبة منتفخة منشترهاش، ولازم نراقب تاريخ الصلاحية».

لا يجب الإكثار من تناول الأسماك المملحة، خاصة لدى عدة فئات منها المرأة الحامل، ومرضى القلب والكلى، لأن التمليح في العموم غير صحي تمامًا.

فوائد تناول الأسماك

وبشكل عام تعد الأسماك من البروتينات، التي تحتوي على أفضل أنواع الدهون، وتساعد في تنشيط الذاكرة ومعالجة الزهايمر، لذا ينصح بتناوله مرتين أو 3 مرات في الأسبوع.