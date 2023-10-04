علامات تكشف نقص الماء في جسمك.. احذر تجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

هناك بعض العلامات التي تظهر على الأشخاص تكشف نقص الماء بالجسم، ولكن يجهلها العديد، ما يمكن أن يتسبب في تعرضهم للمخاطر.

لذا نتعرف على العلامات التي تشير إلى نقص الماء بالجسم، ونصائح ضرورية للتخلص منها، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Optimalhealth.

سرعة ضربات القلب

يتسبب نقص الماء في الجسم إلى زيادة لزوجة الدم، وانخفاض حجم البلازما، ما يؤدي إلى تسارع ضربات القلب، ويمكن أن يؤثر ذلك على أداء القلب.

جفاف الجلد والشفاه

يساعد الماء على جعل الجلد أكثر مرونة، لذا إذا كان الجسم يعاني نقصان في نسبة الماء التي يحتاجها، يجعل ذلك البشرة أكثر جفافًا، وتمنع التخلص من الأوساخ الزائدة المتراكمة على الجلد عن طريق التعرق، بالإضافة إلى زيادة المشكلات الجلدية المتعلقة والبكتيريا والعدوى نتيجة لعدم تخلص الجسم من السموم، ومنها حب الشباب والصدفية والإكزيما، وجفاف الجلد والشفاه.

جفاف الفم

نقص الماء في الجسم يجعل الفم جافاً، مع تكاثر البكتيريا في تجويف الفم، مما ينتج عن ذلك ظهور رائحة كريهة بالفم يكون من الصعب تحملها.

زيادة الرغبة في تناول الطعام

عند فقدان الماء والالكتروليتات، يصبح الجسم بحاجة إلى تناول الأطعمة المالحة، أو الأطعمة السكرية الغنية أيضًا بالماء مثل البطيخ والتوت، حتى يعوض الشعور بالجفاف الذي يعانيه.

آلام العضلات والمفاصل

يزيد نقص الماء من احتكاك العظام ببعضها، ومن ثم ينتج عن ذلك الشعور بآلام في المفاصل والغضاريف لأنها تتكون بنسبة 80% من الماء، ولكن في حالة تناول الماء وترطيب الجسم قد تنتهي المشكلة من تلقاء نفسها.

الإصابة بالإمساك

يساعد تناول الكميات المناسبة من الماء على ترطيب أنسجة وخلايا الجسم بما في ذلك الموجودة في الجهاز الهضمي، مما يساعد على تحفيز حركة الأمعاء والوقاية من عسر الهضم، ولكن عند نقصان المياه في الجسم يزيد ذلك من الإصابة بالإمساك، والشعور بحموضة المعدة، كما نشرت المجلة الأوروبية للتغذية عام 2003، دراسة تؤكد أن الترطيب المناسب للجسم يقي من الإمساك ويعتبر مفتاح الأداء السليم للجسم.

نصائح ضرورية

- الحفاظ على الصحة العامة والنشاط البدني لأنهم أحد العوامل التي تحدد كمية المياه التي يحتاجها جسمك.

- تناول المياه بانتظام، ويمكن البدء بشرب كوب عند الاستيقاظ من النوم وكوب قبل كل وجبة طعام.

- حمل زجاجة ماء حتى تساعدك على تذكر تناوله متى شئت.

- تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على الألياف التي تساعد على ترطيب الجسم.

- التقليل من استهلاك مشروبات الطاقة والتي تحتوي على كافيين لأنها تزيد جفاف الجسم.

زيادة كمية الماء التي تتناولها عند المعاناة من الإسهال والحمى والقيء.

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