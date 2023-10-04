نتائج صادمة.. ماذا يحدث للجسم عند الإصابة بالإنفلونزا وكورونا في نفس الوقت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من الممكن أن يصاب الشخص في نفس الوقت بالإنفلونزا العادية ومرض "كوفيد-19" الذي ينجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحث خبير بريطاني في الجهاز التنفسي، الناس على التطعيم ضد كل من فيروس كورونا والإنفلونزا، محذرا من أن الإصابة بالمرضين معا قد يكون خطيرا، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

وقال الأستاذ الجامعي والطبيب كالوم سيمبل، إن الإصابة بهما "تزيد بشكل كبير" من خطر الإصابة بأمراض خطيرة.

وحذر سيمبل أيضًا من أن الأشخاص الذين يعانون من كلا المرضين يكونون أكثر عرضة لخطر دخول المستشفى، وتعطيل عمل بعض الأعضاء، محدثة مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

وقال: "من المهم للغاية الحصول على التطعيم مع انتشار وباء الإنفلونزا الموسمية المعتاد، حيث أن الإصابة بها بالإضافة إلى كوفيد تكون سيئة للغاية، إنه يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض خطيرة والذهاب إلى العناية المركزة".

ونصح الخبير: "لذلك من المهم جدًا الحصول على التطعيم ضد الإنفلونزا وكوفيد خاصة إذا كان عمرك 65 عامًا، أو تعاني من بعض الحالات الصحية الأساسية، أو كنت حاملا بالنسبة للسيدات".

كما شدد على ضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، ناصحا بالبقاء في المنزل، إذا كنت تشعر بالمرض.

كيف تحدد ما إذا كنت مصابا بالإنفلونزا أو بكورونا، أو الاثنين معا؟

من الصعب تحديد ذلك، حيث إن الفيروسين يشتركان في الكثير من الأعراض، التي تشمل الحمى والسعال وضيق التنفس والإرهاق والتهاب الحلق والصداع وسيلان الأنف وآلام الجسم، وبدون إجراء اختبار، سيكون من الصعب معرفة نوع الفيروس لدى المصاب.

كما سيساعد إجراء الاختبار في تحديد المدة التي يتعين على المصاب أن يعزل نفسه في المنزل، فإذا كان مصابا بفيروس كورونا، قد يكون معديا لفترة أطول من الوقت.

ويُنصح معظم الأشخاص الذين يصابون بالإنفلونزا العادية، بالبقاء في المنزل لمدة أسبوع بعد ظهور أعراض المرض، أما بالنسبة لمرضى "كوفيد19-"، فعليهم البقاء في المنزل لمدة لا تقل عن 10 أيام بعد ظهور الأعراض، حتى إذا اختفت تلك الأعراض قبل مرور الأيام العشرة.

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