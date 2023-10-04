خطفت الأنظار.. مني زكي بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة مني زكي بإطلالة جذابة وأنيقة خلال ظهورها كعارضة أزياء، في عرض "Walk Your Worth" الذي أقامته علامة لوريال ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك خلال عدة صور جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وأطلت مني مرتدية فستانا طويلا باللون الأحمر، تميز بأنه قصير من الأمام، ومزود بإسكتنشن.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الفضي.

وزينت إطلالتها بارتداء أقراط باللون الأحمر تتناسب مع إطلالتها.