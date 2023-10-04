حادث غريب.. وفاة برازيلية بعد تناول شوكولاتة قدمتها لها "قارئة كف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

فارقت امرأة برازيلية، تبلغ من العمر 27 عاما، الحياة، بعد تناول شوكولاتة قدمتها لها "قارئة كف" توقعت أنها لن تعيش طويلاً، في حادثة غريبة.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست، أن المأساة وقعت عندما كانت السيدة فرناندا فالوز بينتو، تتجول في وسط مدينة ماسيو بالبرازيل، وهي قبلة للعرافين .

وقالت بيانكا كريستينا، ابنة عم الضحية: "لقد تقيأت، وكانت تعاني من عدم وضوح الرؤية بعض الشيء،

ووقفت امرأة عجوز، بينتو، وطلبت منها قراءة كفها، وتنبأت أن الفتاة لديها بضعة أيام فقط لتعيشها، وأعطتها الشوكولاتة كهدية.

وكشفت ابنة عم بينتو تفاصيل كيفية وفاتها بعد تناول تلك الشوكولاتة، وقالت: "لم يخطر ببالها أن الشوكولاتة يمكن أن تشكل أي خطر، ولأنها كانت جائعة، قررت أن تأكلها".

وبعد فترة وجيزة، بدأت بينتو تشعر بالمرض وشاركت أعراض مرضها مع عائلتها من خلال الرسائل النصية، ووصفت قائلة: "قلبي يتسارع، لقد تقيأت، لكن لدي هذا الطعم في فمي، مرير للغاية، رؤيتي ضبابية، أشعر بالضعف".

وتابعت الضحية: "اتكأت على خزان المياه، كدت أن أسقط، لماذا أنا هكذا يا أختي، لقد كنت أشعر بالسوء طوال اليوم".

بينتو كانت تعاني من أمراض موجودة مسبقًا، بما في ذلك التهاب المعدة والقرحة، ولم تشك الأسرة في البداية في حدوث خطأ، لكنها شعرت بالقلق بعد علمها بحديث الضحية مع قارئة الكف.

وكتبت بينتو قبل وفاتها: "قبلت قطعة شوكولاتة من سيدة في وسط المدينة، أكلتها، بعد ذلك، شعرت بالمرض، في ذلك الوقت، لم يخطر ببالي أي شئ سيئ، لقد كانت سيدة عجوز".

ونُقلت الفتاة إلى مستشفى سانتا كاسا دي ميسيريكورديا، وعلى الرغم من الجهود التي بذلها الطبيب، لم يتمكن من إنقاذ بينتو، وفارقت الحياة.

وكشف تقرير علم السموم، أن جثة بينتو كانت تحتوي على تركيزات عالية من المبيدات الحشرية.

وقال ثالماني جولارت، رئيس مختبر الكيمياء والسموم الذي حلل الجثة: "تنتشر هذه المواد بشكل كبير في حالات التسمم في البرازيل بسبب سهولة الوصول إليها، على الرغم من تنظيمها من قبل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين".

ومع ذلك، لا يمكن التأكد مما إذا كانت الشوكولاتة قد قتلتها، لكن الشرطة تحاول معرفة ما إذا كان قد تم استئجار العرافة لإنهاء حياة المرأة.

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