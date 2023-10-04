أطعمة تساعدك على النوم بسهولة وتجنبك الأرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

الأرق مشكلة شائعة يمكن أن تؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، مثل زيادة الوزن والاكتئاب والمشاكل الصحية العقلية.

استشاري التغذية العلاجية سيد حماد يقول لـ"الخليج 365"، إن هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتحسين جودة نومك، ومنها اتباع روتين نوم ثابت وممارسة الرياضة بانتظام وتجنب الكافيين قبل النوم يمكن أن تساعدك بعض الأطعمة أيضًا على النوم بسهولة أكبر وتجنب الأرق.

الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم

المغنيسيوم هو معدن يساعد على الاسترخاء والنوم بعض الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم تشمل:

الخضروات الورقية

الحبوب الكاملة

المكسرات

الحليب

منتجات الألبان

الأطعمة الغنية بالبروتين

البروتين يساعد على بناء العضلات والأنسجة، والتي يمكن أن تساعدك على الشعور بالتعب في الليل.

اللحوم

الدواجن

الأسماك

البيض

منتجات الألبان

البقوليات

الأطعمة الغنية بالزنك

الزنك هو معدن يساعد على إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون يساعد على تنظيم النوم، بعض الأطعمة الغنية بالزنك تشمل:

المحار

اللحوم الحمراء

الدجاج

الأسماك

البقوليات

المكسرات

من المهم أيضًا

يجب تجنب الأطعمة التي يمكن أن تجعل من الصعب النوم، مثل:

الكافيين

الكحول

الأطعمة الغنية بالتوابل

الأطعمة الدهنية

الأطعمة الغنية بالسكر

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