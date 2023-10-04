لماذا رفض الفنان صلاح عبد الله عمل بناته في التمثيل؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عدد كبير من الفنانين يرفضون ممارسة أبنائهم هذه المهنة، إما لأنها شاقة وتحتاج لمجهود كبير، أو لرغبتهم في بعد أبنائهم عن هذا المجال، وهذا ما كشفه الفنان صلاح عبد الله خلال لقاء في برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس.

سبب رفض الفنان صلاح عبدالله دخول بناته الفن

أسباب عديدة جعلت الفنان صلاح عبد الله يرفض ممارسة بناته مهنة التمثيل، إذ يرى أنها تحتاج إلى مجهود كبير وهو لا يريد أن تتعرض بناته للإرهاق الشديد في عملهن، موضحًا: «فيه ناس بيزعلوا مني، لكن المهنة صعبة جدا، بشوف زميلاتى بيتعبوا جدا، كأب أشفقت على بناتي من هذا التعب، وليس اعتراضًا على مهنة التمثيل».

حاول «عبد الله» أن يتخلى عن هذا الخوف وجعل ابنته تمارس العمل في التمثيل، خاصة أنها كانت تحب المهنة لكنه منعها، قائلا: «حاولت أقاوم حبها للتمثيل بسبب صعوبة مهنتنا، إحنا الشغل عندنا أحيانًا 14 و20 ساعة، وشغل بالليل وسفر».

وصف بنات صلاح عبد الله له

وخلال اللقاء وصفت إحدى بنات الفنان صلاح عبد الله والدهن بكلمات مؤثرة، إذ قالت دنيا وهى ابنته الكبرى، إن والدها بالنسبة لها هو الدنيا كلها، وصعب وصفه بكلمة واحدة وممكن وصفه بالطيبة والأخلاق وكلمات كثيرة، مشيرة إلى أنه أقرب صديق لها.

وكشفت بناته عن المهنة التي يعملن بها، إذ قالت «دنيا» أنها كانت تعمل في العمل الصحفي ثم التلفزيون ثم الراديو.

كما قالت ابنته شروق إنها تعمل مدرسة فى إحدى مدارس اللغات، كما أنها لا تحب الأضواء وليس لديها الجرأة للظهور أمام الجمهور على عكس أختها دنيا، أما ابنته الصغرى «جنا» وهي آخر العنقود، فقالت إنها تستعد للالتحاق بالجامعة وترغب في دراسة «البيزنس»، كما أنها تحب هواية الرسم والغناء.