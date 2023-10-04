والدة آسر ياسين بعد ظهورها في فيلم أكتوبر: «بعيط وعايشة أجواء الحرب دلوقتي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الكاتبة منى الدغيدي، والدة الفنان آسر ياسين، إنها تعيش أجواء حرب أكتوبر الآن بعد ظهورها في فيلم وثائقي خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي للحرب، التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقادة القوات المسلحة، مؤكدة أن دموعها لم تتوقف أثناء مشاهدة الفيلم.

وأضافت والدة آسر ياسين، في تصريحات لـ«الوطن»، أنها تشعر بالفخر كونها جزءًا من هذا الفيلم العظيم، مشددة: «مش قادرة أوقف دموع الفرح، وبتفرج على الفيلم بكل فخر وحب وكإني في أجواء الحرب مرة تانية، وفخورة باللي بشوفه وفخري أكبر بابني اللي علمته ووالدي علمني حب الوطن».

وحاور آسر ياسين والديه في الفيلم التسجيلي للقوات المسلحة، حيث روى بطولات القوات المصرية منذ هزيمة 1967، وحتى انتصارات أكتوبر، وظهرت عليه علامات الفخر كون والده أحد أبطال حرب أكتوبر.

وتحدثت والدة آسر ياسين في تلفزيون سابق لها عن علاقتها بزوجها قائلة: استمرت لأكثر من 60 عامًا وحتى الآن، وكان بيقولي قبل الزواج انا هعتبرك بنتي وهو نعم الزوج الناصح الأمين

وجاء اختيار والدة آسر ياسين للفيلم كون زوجها ووالده اللواء أركان حرب فؤاد ياسين كان رئيس عمليات حرس الحدود أثناء حرب أكتوبر، وبطلًا من أبطاله، حسبما أكدت في تصريحات تلفزيونية سابقة، كما يحرص الفنان على الاحتفال سنويًا بذكرى نصر أكتوبر، مؤكدا أن هذا الحدث سيبقى مصدر قوة وذكرى انتصار لكل مواطن مصري.