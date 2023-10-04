10 معلومات عن نجوى إبراهيم.. شاركت في احتفالية اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بحضور وكلمة مميزين شاركت الفنانة نجوى إبراهيم، خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ أنها واحدة من أبرز الفنانات اللاتي شاركن في أعمال سينمائية -لا ينساها التاريخ- وثقت أحداث الانتصارات.

نجوى إبراهيم: بحكي لأولادي عن نصر أكتوبر

وفي حضورها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبرت الفنان نجوى إبراهيم عن مدى اعتزازها وفخرها الكبير بتلك الذكرى العظيمة قائلة: ««بحكي لأولادي عن نصر أكتوبر وبحكي دلوقتي وأنا سعيدة لأحفادي عن النصر».

وخلال حديثها روت نجوى إبراهيم كواليس زيارة منها للمتحف القومي الحربي، قائلة: «من فترة روحت أشوف المتحف القومي الحربي، ولفت نظري كم كبير من القاعات اللي بتقدم الكثير من المقتنيات للجيش المصري وجيش الأسرة الإسرائليين، ولفت نظري الدبابات، ولقيت دبابة كاكي ودبابة زيتوني، وواحدة ماسورة المدفع باصة للأرض وواحدة رافعة راسها لفوق، ولما سألت قالولي ده رمز للنصر والهزيمة».

معلومات عن نجوى إبراهيم

وخلال السطور الآتية، يستعرض «هن» أبرز المعلومات عن الفنانة نجوى إبراهيم.

- هي ممثلة ومذيعة مصرية.

- حصلت على شهادة ليسانس آداب قسم على اجتماع.

- بدأت مشوارها بالعمل مذيعة بالتلفزيون المصري في العام 1963.

- قدمت خلال مسيرتها الإعلامية مجموعة من البرامج الشهيرة من بينها، «اخترنا لك»، «عصافير الجنة»، «فكر ثواني واكسب دقايق».

- جاءتها فرصة التمثيل الأولى من خلال مشاركتها في فيلم «الأرض» مع المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، الذي كان يبحث عن وجهًا جديدًا لتأدية شخصية «وصيفة» خلال العمل بدلًا من الفنانة نجلاء فتحي.

- بعد نجاح مشاركتها في فيلم «الأرض» تعددت مشاركاتها في الأعمال السينمائية، من أبرزها، «الرصاصة لاتزال في جيبي»، «خائفة من شيء ما»، «حتى آخر العمر»، «فجر الإسلام»، «المدمن».

- شاركت نجوى إبراهيم في عدد من الأعمال الدرامية من بينها، «عواصف النساء»، «أستاذ ورئيس قسم».

- بعيدًا عن حياتها الفنية والإعلامية، جمعت نجوى إبراهيم علاقة قوية بوالدتها قبل رحيلها، فقالت في تصريحات سابقة لـ«الوطن» عن فقدانها لوالدتها: «فقدت كل شىء، الأمان والحنان والحضن الدافئ، الذى كان يستوعبنى فى جميع لحظات حياتى، فوالدتى كانت سيدة مصرية بسيطة لكنها حملت بداخلها أرقى وأعظم مبادئ وأسس التعليم، وهو ما تركته بداخلنا أنا وأشقائى. وربما لهذا السبب نشعر بالحزن على رحيلها رغم كل هذه السنوات».

- كشفت نجوى إبراهيم أيضًا عن أحب أعمالها إلى قلبها وهي، دور «فاطمة» فى فيلم «الأرض»، وفيلم «خائفة من شىء ما»، وبرنامج «فكر ثواني واكسب دقائق».

- أما عن أهم محطة في حياتها، قالت إنها كانت في أثناء تقديمها لحفل تكريم موسيقار الأجيال الأستاذ محمد عبدالوهاب بقاعة ألبرت هول فى لندن، وذلك في حضور جارة القمر فيروز، وقتها شعرت أننى لن أقدم أعظم من هذا الحدث فى مشواري.