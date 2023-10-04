زينة تحتفل بعيد ميلاد طفليها: «خليتوا لحياتي معنى»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة زينة، متابعيها، على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، عدة صور للاحتفال بعيد ميلاد ولديها «عز وزين الدين»، ولكنها لم ترفق صورًا لهما بوجههما لأنها لا تفضل ظهور ملامحهما أمام الجمهور على السوشيال ميديا كعادتها، واكتفت بصورتها معهما.

احتفلت زينة بعيد ميلاد أولادها عز الدين وزين الدين يوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، من خلال مشاركة صور لها وهي تتوسطهما، وأرفقت مع الصور تعليقا يظهر فيه مدى تعلقها بهما، إذ كتبت: «زي النهاردة كان أحلى يوم في حياتي، اليوم اللي غيّر الدنيا في قلبي وعقلي، وخلاني أحس إنّ لحياتي لازمة وإني مهمة وإنّ لوجودي معنى.. الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. ربنا يخليكم ليّا ويحفظكم ويسعدكم يا روحي اللي عايشة بيها».

الفنانة «زينة» تحتفل بعيد ميلاد طفليها

وبعد فترة قصيرة من مشاركة «زينة» جمهورها صور من عيد ميلاد ولديها، تفاعل معها عدد كبير من المتابعين، وذلك من خلال تعليقاتهم المرفقة لمنشورها الأخير، إذ كتب بعضهم: «ربنا يحفظهم ليكي» وآخر «ربنا يباركلك فيهم ويرزقك برهم».