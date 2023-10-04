10 معلومات عن الطفل عمر شريف بعد وقوفه أمام الرئيس السيسي.. نجم دراما وسوشيال ميديا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشاركة مميزة ظهر بها الطفل عمر شريف خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ ألقى كلمة عبّر خلالها عن فخره بذلك.

كلمة عمر شريف أمام الرئيس السيسي

وخلال فعاليات الندوة قال الطفل عمر شريف إنه كان لا يعرف معلومات كثيرة عن حرب أكتوبر، لكنه أجرى بحثا عنها ومعرفة أن الوقت حان للاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، وعبور القوات المسلحة لقناة السويس، وتحطيم خط بارليف الحصين، ورفع علم مصر فوق أرض سيناء».

معلومات عن الطفل عمر شريف

وخلال التقرير الآتي، يستعرض «هن» أبرز المعلومات عن الطفل الصاعد عمر شريف، وفق حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- من مواليد عام 2010، أي يبلغ من العمر 13 عامًا.

- حقق نجاحًا واسعًا خلال دراما رمضان الماضي من خلال مشاركته في بطولة مسلسل «تحت الوصاية»، أمام الفنانة منى زكي، إذ جسد دور ابنها «ياسين» الذي كان يتولى رعاية شقيقته الرضيعة في أثناء ذهاب والدته لعملها على مركب الصيد.

- قبل الظهور في مسلسل تحت الوصاية شارك في مجموعة من الأعمال ما بين الدراما والسينما، من بينها «دايما عامر»، و«برا المنهج»، و«رحلة البحث عن علا»، وفيلم «الجريمة».

- شارك في بطولة فيلم «برا المنهج» أمام الفنان ماجد الكداوني، جاءت بمثابة انطلاقته الفنية الحقيقية.

- وصل عدد متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام» إلى 112 ألف شخص.

- يقدم عمر شريف مجموعة من الفيديوهات الطريفة عبر حسابه الرسمي على منصة الفيديوهات «تيك توك»، وهو يقلد عدد من مشاهير الفن، جاء آخرهم العندليب عبد الحليم حافظ، إذ نجح في إظهار موهبته في تقليد الشخصيات، ولاقى إشادات واسعة من قبل متابعيه.

- ظهر مؤخرًا خلال إحدى حلقات برنامج «صاحبة السعادة» أمام الفنانة إسعاد يونس، وكشف عن العديد من أسرار حياته الخاصة بأسرته وكذلك كواليس دخوله مجال الفن.

- في يونيو الماضي، حصل عمر شريف على تكريم خاص من المجلس القومي للمرأة عن مشاركته في مسلسل «تحت الوصاية».

- تجمعه علاقة صداقة قوية بوالدته التي تدعى «هبة»، فهي الداعم الأول له حسب تصريحاته التلفزيونية السابقة.