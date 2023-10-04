استُخدم للولادة.. السبب الأول لاختراع المنشار يثير فزع الأشخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يستخدم المنشار في قطع الأشجار والخشب، ويعتقد البعض أن ذلك السبب الأساسي لصنع المنشار، ولكن السبب الأول لصنعه غير متوقع للعديد من الأشخاص.

لذا نتعرف على سبب صنع المنشار، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Ladbible.

يعود السبب الأول لصنع المنشار لاستخدامه في عالم الجراحة، كما أنه صنع قبل سنوات من استخدام المخدر، وتحديدًا عام 1785، وذلك بعد توصل الأطباء الاسكتلنديين "جون أيتكين"، "جيمس جيفري" إلى صنعه.

وذلك رغبة منهم لتحسين "بضع الارتفاق" وهي عبارة عن فصل مفصل الحوض للمرأة التي تلد حتى يساعد الطفل بالمرور بسهولة أكبر، ما أثار رعب الأشخاص الذين علموا بالأمر.

في بداية الأمر كان الأطباء يستخدمون السكاكين الصلبة لإجراء هذه العملية، ومن ثم قرر الطبيبان بصنع أداة مسننة دقيقة للمساعدة في الولادة بسهولة، وتم تطويره إلى أن أصبح بالكهرباء ومن ثم أيضًا تم تطوير الأدوات التي تستخدم في الولادة حتى تصبح أكثر يسراً.

ومعرفة حقيقة صنع المنشار واستخدامه أثار جدلًا واسعًا، وحالة من الرعب لعدم تخيل صعوبة الأمر، وتم تصوير عدد من مقاطع الفيديو التي تظهر ردود الفعل قبل وبعد معرفة السبب الرئيسي لصنع المنشار، وسرعان ما تم تداوله.

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