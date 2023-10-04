مفيدة للقلب.. أطعمة "لذيذة" تقلل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن للمستويات المرتفعة للكوليسترول الضار في الجسم، أن تسبب مشكلات صحية خطيرة.

ووفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية، كشف خبير الصحة البريطاني، الدكتور مايكل موسلي، عن أطعمة "لذيذة" تقلل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

وقال موسلي إن الفواكه "اللذيذة" مليئة بالعناصر الغذائية مثل فيتامين C والبوتاسيوم، ويمكنها أيضًا التحكم في مستويات الكوليسترول لديك.

وأوضح الطبيب أن الطماطم تحتوي أيضًا على صبغة خاصة تسمى الليكوبين، وهي أحد مضادات الأكسدة القوية المسؤولة عن اللون الأحمر الزاهي للفاكهة وفوائدها الصحية الوفيرة .

من تقليل خطر الإصابة بالسرطانات المختلفة إلى تعزيز صحة بشرتك، يحتوي اللايكوبين على العديد من الفوائد.

وأوضح الدكتور موسلي، أن اللايكوبين قد "يعزز" صحة القلب ويقلل من ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالجسم.

وقال خبير الصحة: "كوب إلى كوب ونصف من عصير الطماطم يوميًا لمدة ستة أسابيع في المتوسط يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، علاوة على ذلك، فإن الأشخاص الذين شربوا عصير الطماطم انخفض لديهم مستويات LDL أو الكوليسترول "الضار "."

هذا النوع من الكوليسترول هو المسؤول عن انسداد الشرايين وزيادة خطر الإصابة بمشاكل صحية خطيرة، تتراوح من أمراض القلب إلى السكتات الدماغية .

ومن ناحية أخرى، وجد أن الطماطم تزيد من مستويات الكوليسترول الحميد (HDL)، المعروف أيضًا بالنوع الجيد.

يمكن أن يساعد الكوليسترول HDL على امتصاص الكوليسترول الضار LDL من الدم وإعادته إلى الكبد، حيث يتم التخلص منه خارج الجسم.

علاوة على ذلك، فإن المستويات المرتفعة من الكوليسترول الحميد يمكن أن تقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

في حين أن الطماطم النيئة يمكن أن تقدم بعض الليكوبين لنظامك الغذائي، فقد أوصى الطبيب باختيار العصائر والصلصات من الطماطم الطازجة أو المعلبة، أو حتى الكاتشب.

وقال الدكتور موسلي: "إن طهي الطماطم يزيد بشكل كبير من كمية اللايكوبين التي يمكنك امتصاصها، تعمل الحرارة على تحطيم جدران خلايا الطماطم السميكة، مما يجعل وصول الجسم إلى الليكوبين والمركبات الأخرى الموجودة في الطماطم أسهل."

وأضاف الدكتور موسلي : "قم بطهي الطماطم واشرب عصيرها، سيكون طعمه لذيذًا وقد يحميك من بعض أشكال السرطان، ومفيد لشرايينك وبشرتك أيضًا".

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