4 سيدات على منصة التكريم في احتفال اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر.. ما السبب؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على أنغام ألحان موسيقى بسم الله الله أكبر باسم الله للملحن العبقري بليغ حمدي التي أعادت على الأذهان أمجاد أكتوبر، ظهرت عدد من السيدات على منصة التكريم في احتفال اليوبيل الذهبي للنصر، إذ حضرن لنيل التكريم نيابة عن الأب أو الزوج.

السيدة عزة عادل سليمان

من بين النساء اللواتي ظهرن عزة عادل سليمان كريمة اللواء أركان حرب عادل سليمان يسري حمود وهبي من سلاح المشاة، حاصل على وسام نجمة سيناء قائد اللواء 122 مشاة على الفرقى 16 مشاة، وهي أولى السيدات اللواتي جرى تكريمهن من الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستقبلها بحفاوة وتبادل معها أطراف الحديث قبل تسليمها درع التكريم.

السيدة عزة سليمان هي ابنة اللواء عادل يسري أحد أبطال حرب أكتوبر من مواليد عام 1930 وحاول الانضمام إلى حرب فلسطين بعمر ال 17 عاما غير أن طلبه تم رفضه لصغر سنه، فقد كان عمل والده في ذلك الوقت ضابط بمصلحة خفر السواحل 1948 دافعا له للالتحاق بالجيش، فالتحق بالمدرسة الثانوية العسكرية بالقاهرة ومنها إلى الكلية الحربية، التي تخرج فيها وانضم إلى سلاح المشاة.

وأطلق على اللواء عادل يسري في وقت لاحق صاحب الساق المعلقة، بعد أن بترت ساقه اليمنى خلال الحرب وسط جنوده ورفض الإخلاء للمستشفى وظل يحارب عدة ساعات بساقه مبتورة، حاصل على وسام نجمة سيناء من الرئيس السادات، وبعد انتهاء حرب أكتوبر عمل مساعد لرئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ثم مديرا لإدارة البحوث ثم مستشارا عسكريا في جامعة الدول العربية فرع المعلومات ثم وكيلا لوزارة التموين، وتوفي يوم الإثنين يوم وقفة عرفات 14 أكتوبر عام 2013.

ليلى عبد الباقي

ليلى عبد الباقي صعدت إلى المنصة بصحبة نجلها محمد المرسي محمود، للحصول على التكريم عن زوجها الراحل مساعد شهيد المرسي محمود المرسي من أبطال سلاح المدفعية في حرب أكتوبر، استشهد البطل أثر إصابته بطلق ناري أثناء تبادل لإطلاق النيران على عناصر العدو، واستقبلها الرئيس السيسي بحفاوة بالغة، حيث وصفق لها خلال توجهها للتكريم بصحبة نجلها، ثم تحدث معها وقبل رأسها قبل أن تتسلم التكريم عن زوجها الشهيد.

لولا محب

لولا محب توجهت بصحبة زوجها البطل للحصول على التكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزوجها هو الرقيب وجيه بولس موسى بولس من أبطال القوات البحرية في حرب أكتوبر، وأصيب البطل أثناء تواجده ضمن طاقم لانش 504 صواريخ.

فاطمة محمد

فاطمة محمد كانت برفقة زوجها بطل حرب أكتوبر خلال تسليم التكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، زوجها هو الجندى صابر أحمد خلفية علي من سلاح المهندسيين العسكريين، عنصر استطلاع وألقى قنبلة لتغطية الكوبري من الغارات الجوية.