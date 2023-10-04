لا تتخلصي من قشر البرتقال.. استخدميه في وصفة سريعة تعالج بشرتك

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

هل تعلمين أن قشر البرتقال الذي عادة ما نتخلص منه كنفايات، يمكن أن يعمل كعلاج في إزالة تصبغات بشرتك؟ على مدى سنوات بعيدة كانت للعلاجات الطبيعية المعجزات في تعزيز نظام صحة البشرة وجمالها، وعلاجها حتى تبدو أكثر صحة ونضارة، لذا ومع اقتراب الشتاء لا تهملي استخدام قشر البرتقال.

وفي السطور القادمة، دعونا نستكشف الفوائد الهائلة لقشر البرتقال وكيف يمكنك دمجه في روتين العناية بالبشرة الخاص بك.

قشر البرتقال للعناية بالبشرة

بحسب ما ذكر الموقع الهندي BOLDSKY فإن قشر البرتقال مشبع بعدد كبير من العناصر الغذائية الحيوية، بما في ذلك فيتامين C والكالسيوم والبوتاسيوم والتي تعتبر فعالة للغاية في علاج اضطرابات الجلد المختلفة، فضلًا عن مضادات الأكسدة الموجودة فيه التي تساعد على حماية بشرتك من أضرار الجذور الحرة، وهي أحد الأسباب الرئيسية وراء تصبغ الجلد.

وإليكِ قناع البرتقال للعناية ببشرتك

قشر البرتقال

الليمون (اختياري)

زبادي أو حليب

يمكنك تحضيره في المنزل للتخلص من بثور الذقن وعلاج التصبغات بشكل طبيعي، كالتالي:

جففي بعض قشور البرتقال في الشمس لبضعة أيام، ثم اطحنيها إلى مسحوق ناعم.

امزجيه مع القليل من الحليب أو الزبادي ثم ضعيه على وجهك.

اتركيه لمدة 20 دقيقة تقريبًا، ثم اغسليه بالماء البارد.

يمكن استخدام هذا القناع مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج فعالة، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعانون من تصبغ البشرة العنيد، فإن إضافة بعض عصير الليمون إلى الخليط سيوفر فوائد إضافية، بينما يعمل قشر البرتقال على تفتيح البشرة، فضلًا عن حمض اللاكتيك الموجود في الحليب أو الزبادي االذي يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة.

الاحتياطات الواجب اتخاذها عند تطبيق القناع

على الرغم من أن فوائد قشر البرتقال عديدة وهامة، فمن الضروري مراعاة بعض الاحتياطات، على النحو التالي:

قم دائمًا بإجراء اختبار البقعة قبل تطبيق الخليط على وجهك بالكامل للتأكد من عدم وجود أي رد فعل سلبي.

إذا كان لديك جروح أو جروح على وجهك، تجنب استخدام المقشر.

إذا شعرت أن بشرتك جافة جدًا بعد وضع القناع، فرطبها بشكل كافٍ.

تذكري تمامًا مثل أي علاج طبيعي، فإن الاتساق والانتظام هما المفتاح لتحقيق نتائج ملحوظة.