الامارات | وفاة جان بيار إلكاباش أشهر وجوه الإعلام الفرنسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي عن 86 عاماً الصحافي جان بيار إلكاباش، أحد أبرز وجوه الإعلام الفرنسي، الذي اشتهر بمقابلاته الكثيرة التي أجراها خلال مسيرته المهنية الطويلة.

وإضافة إلى تحليلاته وتعليقاته التي واكبت السياسة الفرنسية على مدى 60 عاماً، تولى إلكاباش أيضاً إدارة عدد من المحطات الإذاعية والتلفزيونية.

وشكلت لائحة المقابلات التي أجراها إلكاباش، الذي كان من أبرز أركان المشهد الإعلامي الفرنسي، شخصيات عالمية تاريخية بارزة، مثل الزعماء الراحلين الفلسطيني ياسر عرفات، والسوفييتي ميخائيل غورباتشوف، والكوبي فيديل كاسترو، والرئيسين الأميركيين بيل كلينتون وجورج بوش، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وغيرهم.

وأعلنت قناة «كانال +» وإذاعة «أوروب 1» وفاة نجمهما السابق مساء أول من أمس، بعد وقت قصير من نشر مجلة «باري ماتش» الأسبوعية الخبر.