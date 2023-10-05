الامارات | «اللغة العربية» يختتم مشاركته في «الشركاء الدوليين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم مركز أبوظبي للغة العربية مشاركته في «أسبوع الشركاء الدوليين»، الذي نظمته الجامعة الوطنية للبحوث في موسكو «HSE» خلال الفترة من 24 إلى 29 سبتمبر 2023.

ووفر أسبوع الشركاء الدوليين منصّة نوعية لمشاركة أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات في مجال التعليم الدولي. كما قدم أجندة غنية من الفعاليات والجلسات، التي ناقشت مجموعة من الموضوعات المختلفة بهذا القطاع منها: آليات إنشاء نظام تعليمي متكامل، وسُبل تواصل الجامعات والجمعيات الأكاديمية، إلى جانب التعاون الدولي والرقمنة في التعليم، وتدويل التعليم العالي مع تسليط الضوء على أفضل الممارسات، إضافة إلى جلسات التعليم ما قبل الجامعي. وكان المركز قد شارك بهدف تعزيز حضور اللغة العربية، وإبراز مكانة أبوظبي منارة عالمية للثقافة، إلى جانب استكشاف آفاق التعاون.