الامارات | «دبي للتسوق 8 ديسمبر»: انتظرونا بدورة استثنائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مواعيد الدورة الـ29 من المهرجان، التي تنطلق في الثامن من ديسمبر المقبل، وتستمر حتى 14 يناير 2024. وسيستمتع سكان دبي وزوارها بموسم رائع من عروض التسوق المذهلة والتجارب الترفيهية الاستثنائية طوال 38 يوماً مليئة بالمغامرات المبهرة والاستكشاف.

وتتميز دورة هذا العام بمشاركة نجمتي الغناء أحلام وأصالة نصري بعرض حي في «كوكا كولا أرينا» في 15 ديسمبر.

ويحتضن المهرجان في دورته الجديدة مجموعة متنوعة من الفعاليات الموسيقية، التي تضفي جواً يجمع بين التشويق والحماس. ومن بين أبرز فعاليات مهرجان دبي للتسوق المنتظرة في أجندة هذا العام مهرجان «سول دي إكس بي» (Sole DXB)، أشهر مهرجان ثقافي مجتمعي في المنطقة، والذي يقدم عروض فناني الـ«دي جي» الموهوبين، إضافة إلى البطولات الرياضية، وجلسات الحوار، وورش العمل.

ومن ضمن الفعاليات التي يقدمها الحدث المنتظر مهرجان «إيرث سول» (Earthsoul) للعروض الكوميدية، الذي يسعى لتعزيز الوعي البيئي.

وتحتضن الفعاليات الفنية حفلات موسيقية لكبار الفنانين العرب، أمثال كاظم الساهر وعمر خيرت ونجوى كرم وجورج وسوف وماجد المهندس.