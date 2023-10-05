الامارات | «ليالي قرطبة» أولى فعاليات «الأندلس: تاريخ وحضارة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة مبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة» أنها ستقيم، يوم الأحد المقبل، الحفل الموسيقي «ليالي قرطبة» على مسرح «قصر الإمارات»، ليمثل انطلاقة فعاليات البرنامج الفني المصاحب للمبادرة. ويشمل البرنامج سلسلة من الحفلات والعروض الموسيقية، التي تقام في أبوظبي على مدار الأشهر المقبلة، وتحتفي بثراء وتنوّع وعراقة التراث الفني للأندلس.

وقال المستشار الثقافي بديوان الرئاسة عضو لجنة مبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة»، الدكتور عبدالله الريسي: «إن هذا العرض يأتي ضمن سلسلة فعاليات تطلقها مبادرة (الأندلس: تاريخ وحضارة)، بهدف الاحتفاء بإرث حضارة عريقة، كانت لها إسهامات جليلة في نهضة العلوم والثقافة والأدب والفنون».

وأضاف: «من خلال الحفل الموسيقي (ليالي قرطبة)، نشهد تمازج الموسيقى الإسبانية والعربية بصبغة أندلسية في أبوظبي»، موضحاً أن «البرنامج الفني يتيح منصة للاحتفاء بثراء وتنوع وتفرُّد الفنون في الأندلس، وإبراز أهمية الفن كلغة توحد الشعوب والثقافات، استلهاماً من الحضارة العربية في الأندلس، التي شكلت حاضرة فنية وأدبية ومنارة ثقافية وفكرية».

وتتضمن ليلة الأوركسترا السيمفونية «ليالي قرطبة» حفلاً سيمفونياً تقدم خلاله روائع السمفونيات الممزوجة بنفحة أندلسية، بمشاركة أوركسترا تتكون من 50 عازفاً، بقيادة المايسترو العالمية، إنما شارا، التي تُعدّ أحد أبرز سفراء الجيل الجديد من قادة الأوركسترا الإسبان، وألمع قادة الأوركسترا المعاصرين، والتي سبق وأن قادت أهم الأوركسترات العالمية، مثل: الأوركسترا الإسبانية، وأوركسترا لندن الفيلهارمونية، والأوركسترا الوطنية الروسية، وأوركسترا روما السيمفونية. وتقديراً لإسهاماتها، نالت شارا العديد من الجوائز العلمية المرموقة، مثل جائزة «سفيرة إسبانيا الفخرية للعلامة التجارية» وجائزة «التميز الأوروبي».

بدورها، قالت إنما شارا: «يسرني أن أتواجد في هذا الحفل الذي يمثل محطة مهمة في مسيرتي المهنية، وأن أسهم في توحيد الثقافات من خلال الموسيقى. وأتطلع قدماً كإنسانة وفنانة لتقديم الأفضل للجمهور العربي العزيز. وأعرب عن امتناني لهذه الدعوة الخاصة، وأتوجه بالشكر لجميع القائمين على هذا الحفل ومنظميه، وأجدد تقديري لثقتهم وسعادتي بمشاركتي في هذه الفعالية».

ويحتضن مسرح «قصر الإمارات» في 12 نوفمبر، في إطار البرنامج الفني لمبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة»، ليلة الموشحات الأندلسية «يا زمان الوصل بالأندلس»، بقيادة قائدة الأوركسترا غادة حرب.