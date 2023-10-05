الامارات | «دبي للإعلام» تطلق الموسم الثاني من برنامج «الطبيعة مع علي بن ثالث»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن إطلاق الموسم الثاني من برنامج «الطبيعة مع علي بن ثالث»، الذي يصطحب خلاله الجمهور للتعرف إلى البيئة البحرية الساحرة والمتنوعة لدولة الإمارات، وروعة الكائنات المائية فيها، والكثير من التفاصيل المشوقة وعجائب أساليب الحياة وطبيعتها تحت المسطحات المائية الإماراتية. وقد نسبت المؤسسة نجاح الموسم الأول والانطباعات الإيجابية عنه لتقديمه قيمةً ثمينةً عن بيئة الحياة البرية في الدولة، أمتعت الجمهور وأفادت عدداً من شرائح المجتمع، منهم الفنانون والمغامرون والرحّالة والباحثون والمتخصصون في علوم البيئة وغيرهم.

وأكد المصور والمغامر والناشط البيئي الإماراتي، علي بن ثالث، الذي يشغل أيضاً منصب الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، اكتمال تصوير الحلقات الخاصة بالموسم الثاني، خصوصاً أن تصوير هذا النوع من البرامج يتطلب مجهودات مضنية في التخطيط والتنفيذ واختبار المعدات واقتناص الأوقات والظروف المناخية الملائمة للغطس والتصوير، ومن ثم الانتقال لمراحل المونتاج وتحضير المعلومات والبيانات المصاحبة، لتكتمل المتعة والفائدة للجمهور خلف الشاشات.

يذكر أن بن ثالث حاصل على دبلوم تصوير وثائقي من أكاديمية لندن، ودبلوم في اللغة والأدب الفرنسي من جامعة مونبلييه الفرنسية، ودرجة الزمالة المباشرة للجمعية الملكية للتصوير، وهو أول عربي يفوز بجائزة «القيادة في التصوير الاحترافي» من المجلس الدولي للتصوير (IPC) التابع لهيئة الأمم المتحدة.

وقال بن ثالث: «بيئتنا المحلية غنية بالكثير من التفاصيل المتنوعة والعجائب المُبهرة، وهذا الأمر وضعني تحت إحساس الواجب الوطني والأخلاقي للفنان. لقد شعرت بأن توثيق وترويج هذه الروائع يمسّني من الداخل. وكفنان إماراتي من أهم أولوياتي استثمار قدراتي الفنية محلياً، وهذا ما حصل على مراحل، واستطعت بحمد الله تحقيق قفزات جيدة في هذا المشوار. ومن الواجب على الجيل الجديد أن يستشعر هذا المبدأ ويفكر بهذه الطريقة، ويدرك أهمية تأثير ذلك على المستقبل والمصلحة العامة».