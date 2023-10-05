الامارات | «الشارقة السينمائي للأطفال».. الدورة الـ 10 بـ 81 حكاية من العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، خلال فعاليات دورته الـ10 التي تقام في الفترة ما بين 22 و28 أكتوبر الجاري في «فوكس سينما - سيتي سنتر الزاهية»، 81 فيلماً من 37 دولة في العالم، تتضمن عروضاً سينمائية من دول تشارك لأول مرة في الحدث، وهي: مملكة بوتان، وجمهوريات الجبل الأسود، ومالطا، وتوغو، وفيتنام.

ويشهد المهرجان - الذي تنظمه مؤسسة «فن» - عروضاً لثلاثة أفلام تقدم لأول مرة على مستوى العالم، إضافة إلى 43 فيلماً تُعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، كما تستضيف منصّة «السجادة الخضراء»، التي تتيح للجمهور فرصة اللقاء والحديث مع صُنّاع الأفلام، إلى جانب عروض أربعة أفلام سينمائية هي: «نزوح»، و«نيكولاس الصغير»، و«هي من كوكب آخر»، و«طريق الوادي».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته مؤسسة «فن» في مقر مجموعة بيئة في الشارقة، أمس، تحدثت خلاله الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مديرة مؤسسة «فن» والمهرجان، والمخرج المسرحي محمد حاجي، ونائب رئيس أول الهلال للمشاريع، غادة عبدالقادر، بحضور عدد من الصحافيين وممثلي المؤسسات الإعلامية.

ويستضيف المهرجان، إلى جانب نخبة من الفنانين والمخرجين الإماراتيين والعالميين، متحدثين متخصصين في مجال الفن السابع، يقدمون ثماني جلسات حوارية تناقش قضايا صناعة السينما الموجهة للأطفال والشباب.

ويشارك في المهرجان 15 مخرجاً وخبيراً سينمائياً أبرزهم، محمد حاجي، وأحمد شوقي، وتشو سونغ كو، وغدير السبتي، ليتولوا مهمة تقييم الأفلام المشاركة في فئات المهرجان المختلفة.

ويشارك في تحكيم الأعمال المقدمة عن فئة «أفلام من صنع الأطفال والناشئة» 20 محكماً واعداً، بينهم محكمون أطفال وشباب يشاركون للمرة الأولى من سورية وسلطنة عُمان.

تحتفي «فن» خلال هذه الدورة بسفراء المهرجان الذين يشكلون نموذجاً ملهماً لتحفيز الأطفال على اكتشاف روائع السينما، حيث تتضمن قائمة السفراء 17 من الأطفال والشباب، من بينهم: علياء دعيفس، وعبدالله الطويل، وماجد جمعة، ونور صالح، وغيرهم.

وأكدت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، أن النسخة الـ10 من المهرجان تعد الجمهور بالذهاب إلى أبعد مما يتوقعه، عبر نخبة من الأفلام هي الأفضل عالمياً ومبادرات خلاقة تثري معارف الأطفال وتراهن على مواهبهم، حيث نجحت في استقطاب أكثر من 1710 مشاركات من 90 دولة حول العالم، منها من تشارك للمرة الأولى في المهرجان، ما يعكس مكانتها وتأثيرها على الخريطة العالمية.

وأعلنت الشيخة جواهر بنت عبدالله، عن إطلاق مبادرة «أيام الشارقة السينمائية»، احتفالاً بمرور العقد الأول من عمر مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، وهي مصممة حصرياً لعشاق السينما. ويضم هذا الحدث مزيجاً من التركيبات الفنية المستوحاة من الأفلام، وعروض الأفلام والورش وحلقات النقاش والفعاليات المصاحبة.

• 46 فيلماً تُعرض لأول مرة في الشرق الأوسط.

• 3 أفلام تقدم لأول مرة على مستوى العالم.