الامارات | منح لدعم مشاريع إبداعية تعالج أزمة المناخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة «فن جميل»، المؤسسة الداعمة للفن والفنانين والمجتمعات الإبداعية، بالشراكة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، عن إطلاق برنامج محوري يوفر فرصاً للفنانين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والممارسين المبدعين متعددي التخصصات، للتعامل مع تغير المناخ في ممارساتهم.

تنطلق النسخة الثانية من منصة فن جميل للأبحاث والممارسات الفنية بدعم من «دبي للثقافة»، وبالتعاون مع منطقة القوز الإبداعية، المنظومة البيئية الإبداعية المتكاملة في دبي، حيث يركز هذا البرنامج بشكل خاص على معالجة أزمة المناخ تماشياً مع «عام الاستدامة»، وضمن الفعاليات الممهدة لمؤتمر الأطراف (COP28) المزمع إقامته في دبي.

يهدف البرنامج الذي يقدم منحاً تراوح بين 3600 درهم إماراتي (1000 دولار أميركي) و22 ألف درهم إماراتي (6000 دولار أميركي)، إلى تقديم نحو 20 منحة للأفراد الممارسين المبدعين الجماعيين من مواطني الإمارات والمقيمين على أرضها، حيث يمكن للفنانين وصانعي الأفلام والكتّاب والقيّمين والرسامين والمصممين وفناني الأداء وغيرهم من الممارسين المبدعين الذين تتمحور مشاريعهم مفاهيمياً أو مادياً حول موضوعات الاستدامة والبيئة، تقديم طلباتهم لغاية 15 ديسمبر المقبل.

وقالت نائبة مدير (الفنون) لمؤسسة فن جميل، نورا رازيان: «هذه النسخة الثانية من منصة البحث والممارسات الفنية التي تدعمها (دبي للثقافة)، هي خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة في مجتمعنا الإبداعي. وتتمثل رؤيتنا الجمعية في دعم الممارسين المبدعين المقيمين في الإمارات ممن يتبنون ممارسات الاستدامة عبر مختلف التخصصات، واستكشاف تقاطع الثقافة والبيئة بطرق هادفة ومؤثرة».

وقالت مدير إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة» خلود خوري: «تجسد شراكتنا مع (فن جميل) التزامنا بتحقيق الاستدامة وتبنّي الحلول المتقدمة في المجالات الثقافية والفنية، وهو ما يتناغم مع حرص الهيئة على دعم المبدعين في الدولة وتحفيزهم للتصدي لقضايا تغير المناخ، ما يسهم في خلق بيئة إبداعية مستدامة قادرة على تحقيق رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنةً للإبداع، وملتقىً للمواهب».