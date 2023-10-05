في ذكرى ميلاده.. اعرف المرض المتسبب في وفاة ماهر عصام

القاهرة - سمر حسين - صحة

قبل 5 أعوام رحل عن عالمنا الفنان ماهر عصام، صاحب الوجه البشوش والابتسامة الهادئة، ليعيش أقاربه وأهل الفن، حالة من الحزن والألم على فراقه، إذ توفي عن عمر ناهز 38 عامًا، متأثرًا بنزيف في المخ.

الفنان ماهر عصام، الذي شارك في الكثير من الأعمال التليفزيونية منها والسينمائية، تحل اليوم 5 أكتوبر، ذكرى ميلاده، ونقدم في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن المرض المتسبب في وفاة ماهر عصام، وفق موقع «مايو كلينيك» الطبي.

بدأ مرض الفنان ماهر عصام، خلال عام 2014، عندما أصُيب بنزيف في المخ، ودخل في غيبوبة، ليتكرر الأمر مجددًا بعد 4 أعوام، أثناء انفعاله أثناء مشاهدة مباراة مصر وأوروجواي، في كأس العالم 2018، بعد حدوث انفجار في شريان في المخ.

أسباب الإصابة بنزيف في المخ

ارتفاع ضغط الدم.

استخدام العقاقير الدوائية التي تؤدي إلى تخثر الدم.

اضطرابات الدم.

الأورام.

التعرض لحادث يؤثر في الرأس.

انتفاخ او ضعف الجدران الشريانية.

التشوهات الوريدية الشريانية.

انسداد أحد الشرايين بسبب جلطة دموية.

- يمكن أن تؤدي الولادة المبكرة للسيدات لحدوث نزيف في المخ، والتي يمكن أن تحدث لها ولطفلها، والتي قد تتطور إلى الوفاة.

أعراض الإصابة بنزيف في المخ

توقف التنفس.

انخفاض ردود الفعل اللا إرادية.

كثرة النوم.

نعاس شديد.عدم القدرة على الرضاعة.

تغيرات في ضغط الدم

ضربات القلب السريعة.

مضاعفات الإصابة بنزيف المخ

وتحدث الدكتور مجدي محمود، استشاري الأورام، لـ«هُن»، مضاعفات الاصابة بمرض نزيف المخ، والذي تسبب في وفاة الفنان ماهر عصام، قائلًا: «يمكن أن يؤدي النزيف بالمخ إلى مشاكل في البلع وفقدان الحركة، بخلاف فقدان الذاكرة، مع الاصابة بالسكتة القلبية ونوبات تشنجية والتي قد تؤدي في النهاية إلى الوفاة».

تنميل الاطراف وضبابية في الرؤية

كما تابع الدكتور مجدي محمود، خلال الحديث عن أعراض الاصابة بنزيف المخ، قائلًا: «من بين الأعراض التي تُنذر بالمرض هي المعاناة من صداع مفاجئ حاد، بخلاف الغثيان والقيئ، بجانب الخمول مع ضبابية في الرؤية وتنميل في الأطراف».