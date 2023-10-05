دعاء النسيان.. يساعدك على التذكر والفهم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الدعاء وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لذا يجب الحرص على ترديد الأدعية، خاصة تلك التي تساعدنا على تذكر المعلومات، والأمور التي قد ننساها بسرعة، كما أوضحتها دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية «فيسبوك»، وهو كالتالي:

ربّ اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني، يفقهوا قولي، اللهم استودعك ما أتعلمه، فردّه إليّ عند حاجتي إليه، ولا تنسينيه يا رب العالمين، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا اللهم بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا مـن خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنّي استودعك ما قرأت، وما حفظت، وما تعلمت، فردّه إليّ عند حاجتي إليه، إنّك على كلّ شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم إنّي توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا منجى ولا ملجأ إلا إليك.

أدعية تساعد على التذكر

اللهم افتح عليّ فتوح العارفين بحكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام، ربّ ادخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، اللهم نوّر بالكتاب بصري، واشرح به صدري، واستعمل به بدني، وأطلق به لساني، وقوي به عزمي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسالك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنّك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك.

دعاء لعلاج النسيان

ربِ إنك لا تضل ولا تنسى، فألهمني قوة الحفظ وجودة الفهم، وأنر بصيرتي، وارزقني الصبر والرضا، إنك على كل شئ قدير.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.

اللهم إني أسألك يا مذكر الخير وفاعله والآمر به، ذكرني ما أنسينه الشيطان.

اللهم أخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، ومن عزمي إلى عزمك، ومن ضعفي إلى قوتك، ومن انكساري إلى عزتك، ومن ضيق اختياري إلى سعة إرادتك، اللهم أخرجني من ضيق تفكيري إلى سعة تدبيرك، واجعل لي من كل ضيق فرجا.

اللهم إني أعوذ بك من النسيان بعد الحفظ، ومن الجهل بعد العلم، ومن الكسل بعد النشاط، اللهم قوي بدني على العلم، وعقلي على الفهم، واكرمني بفضلك وعطائك يا أرحم الراحمين.