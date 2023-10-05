ماري باي باي فنانة بدأت حياتها في السجن وتعلمت القراءة والكتابة بمفردها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في مثل هذا اليوم، رحلت عن عالمنا أشهر كومبارس في السينما المصرية الفنانة ماري باي باي التي برعت في تقديم دور المرأة ذات الملامح الغليظة وغير الأنثوية ولكن بصورة كوميدية اتسمت بموهبة فنية مميزة ومختلفة، جعلت اسمها لامعا في تاريخ السينما.

رحلة ماري باي باي الفنية

رحلة فنية طويلة وشاقة خاضتها الفنانة ماري باي باي، التي كانت من أسرة فقيرة أسرة فقيرة، ورغم ذلك إلا أنها استطاعت التعلم القراءة والكتابة بمفردها، كما أنها حياتها سجانة في سجن النساء وتزوجت من رجل يعمل بنفس مهنتها «سجان»، لكن وقعت مشكلات بينهما، ولجأ الطرفان للطلاق باعتباره الحل الأمثل، نظرًا لقرارها بالاتجاه إلى الفن.

اتجهت الفنانة ماري باي باي إلى الفن وساعدها المخرج الكبير يوسف شاهين أثناء تصوير مشهد من فيلم «المهرج الكبير»، جاءت له، وطلبت منه أن يعطيها دورا، فأعطاها دور كومبارس بعد إلحاحها عليه لإعطائها فرصة.

استطاعت الفنانة ماري باي باي، أن ترسم البسمة على الوجوه بتلقائية، رغم صغر مساحات أدوارها، إذ لعبت في غالبيتها دور المرأة التي لا تتمتع بأي نسبة جمال، وشاركت التمثيل مع عدد كبير من الفنانين الكبار، منهم عادل إمام في فيلم البحث عن فضيحة، حيث قدمت دور السكرتيرة، التي رآها الزعيم من الخلف عند زيارته الأولى للقاهرة.

المشاركة مع فنان كبار في التمثيل

وأيضا شاركت مع الفنان عبد المنعم مدبولي الذي شارك معها التمثيل فيلم «مطاردة غرامية» وكان يؤدي شخصية الدكتور خشبة ووصفها حينها بكلمات «مدام بوز جزمتك بيدل على أنوثة طاغية.. وكعبها بيدل على رقة قلبك أسوة بمريضه فؤاد المهندس، الذي يقع في غرام الجميلات بسبب أحذيتهن».

ماري باي باي، اسمها الحقيقي، بهيجة محمد علي، قبل اتجاهها لعالم الفن ولصق بها اسم «ماري» عند عملها في كازينو بديعة مصابني، وكانت تختفي أوقات العمل، عندما يبحثون عنها، يأتيهم الرد بأن «ماري باي باي»، وأصبح هذا الاسم ملازما لها.