غذاء ورياضة وشمس.. 3 طرق لتقوية عظام الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

صحة العظام من أهم الأمور التي يجب الاهتمام بها، فهي الأساس الذي يرتكز عليه الجسم، وتحميه من الإصابات. وتبدأ صحة العظام في التكوين منذ الطفولة، لذلك من المهم أن يهتم الآباء بصحة عظام أطفالهم منذ الصغر.

سنقدم مجموعة من النصائح الذهبية لتقوية عظام الأطفال، والتي تساعدهم على بناء هيكل عظمي قوي يحميهم طوال حياتهم، بحسب عيادة طب عظام الأطفال بمستشفى جامعة مونستر بألمانيا.

الأغذية

يمكن تقوية عظام الأطفال من خلال تناول الأغذية الغنية بالكالسيوم مثل اللبن ومنتجاته والخضروات كالبروكلي والكرنب والشمر والأعشاب كالبقدونس، بالإضافة إلى المكسرات والمياه المعدنية الغنية بالكالسيوم.

وإلى جانب التغذية الصحية، ينبغي أيضا المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية؛ حيث يعمل بناء العضلات على تحفيز عملية التمثيل الغذائي للعظام، مما يساعد في نقل وتخزين المزيد من الكالسيوم في الهيكل العظمي.

كما تعمل تقوية العضلات على تخفيف الضغط الواقع على العظام المعرضة للخطر. ولبناء كتلة عضلية قوية ينبغي ممارسة تمارين تقوية العضلات والسباحة.

ضوء الشمس

ولمساعدة الجسم على بناء فيتامين "د" المهم لصحة العظام، ينبغي أن يتعرض الطفل لضوء الشمس لمدة لا تقل عن نصف ساعة يوميا.

اقرأ أيضا:

هل أنت مصاب بالقولون العصبي.. احذر تناول هذه الأطعمة

شوهدت في 80% من المرضى.. أول علامة تحذيرية تنذرك بسرطان المثانة

3 أبراج الحظ هيجري وراها في شهر 10.. هل أنت منهم؟

6 فئات ممنوعة من تناول الفول بالبيض.. تعرف على الأسباب

4 أبراج حزينة على انتهاء الصيف وتشعر بالاكتئاب والحزن في الشتاء