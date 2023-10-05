توجت بذهبية الرماية.. مَن هي النائبة أميرة أبوشقة المتأهلة إلى أولمبياد باريس؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تتويج مثالي بذهبية بطولة أفريقيا لمنافسات الاسكيت للسيدات، انضمت بها بطلة الرماية والنائبة البرلمانية أميرة أبو شقة إلى ركب المتأهلين إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

من هي النائبة البرلمانية أميرة أبوشقة بطلة أفريقيا في الرماية؟

أميرة أبوشقة تمكنت من خطف المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الاسكيت لبطولة أفريقيا للرماية التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة في الوقت الحالي، لترفع حصيلة الفراعنة إلى 16 ميدالية في اليوم الثاني بالبطولة، وتصبح خامس المتأهلات في منافسات الرماية إلى أولمبياد باريس 2024.

أميرة أبوشقة، هي ابنة رئيس حزب الوفد السابق بهاء الدين أبوشقة، حاصلة على ليسانس الآداب قسم اللغة الفرنسية من جامعة القاهرة، وبكالوريوس إدارة الأعمال في إحدى الجامعات الخاصة، كما درست في كلية الحقوق جامعة القاهرة.

النائبة البرلمانية أميرة أبوشقة تتأهل لأولمبياد باريس في منافسات الاسكيت

حصلت أميرة أبو شقة على وسام الجمهورية من الدرجة الثانية في تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي للأبطال الرياضيين في وقتٍ سابق، بعد إنجازاتها الرياضية في منافسات الرماية.

وتعد النائبة البرلمانية واحدة من أبرز لاعبات الرماية في مصر وأفريقيا على مدار السنوات الماضية، حيث حرص وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي على تهنئتها بإنجازها بالبطولة الأفريقية المقامة حاليا بعد تتويجها بالميدالية الذهبية.

ولم يمنع العمل السياسي أميرة أبوشقة من ممارسة رياضتها المفضلة، وتحقيق انتصارات وإنجازات قارية بها، والوصول إلى العالمية من أجل رفع العلم المصري في المحافل الدولية، وآخرها تأهلها إلى دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس العام المقبل.

وتوج لاعبو منتخب مصر للرماية ببطولة أفريقيا المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة بـ16 ميدالية حتى الآن، بواقع 8 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية، في البطولة المقرر لها حتى يوم 10 أكتوبر الجاري.