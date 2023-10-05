تنظيف اللسان.. خطوة بسيطة لصحة الفم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

تنظيف الأسنان من أهم العادات الصحية التي يجب على الجميع اتباعها للحفاظ على صحة الفم والأسنان.

ومع ذلك، فإن تنظيف اللسان أيضًا مهم للغاية، فهو يساعد على التخلص من البكتيريا واللويحات التي تتراكم على اللسان، والتي يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة والتهاب اللثة.

الجمعية الألمانية لطب الأسنان وطب الفم والوجه والفكين توضح أن اللسان بمرور الوقت تتشكل طبقة من بقايا الطعام على اللسان، والتي تنتج غازات يمكن أن تسبب انبعاث رائحة كريهة من الفم.

كما أن هذه الطبقة تشكل بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا والفطريات، والتي تؤثر بالسلب على صحة الفم؛ حيث يمكن للبكتيريا أن تهاجم اللثة وتسبب التهابا مؤلما.

ولتجنب هذه المشاكل الصحية، ينبغي تنظيف اللسان يوميا بواسطة كاشطة اللسان أو الفرشاة المخصصة لتنظيف اللسان، علما بأن الكاشطة تعمل على إزالة المستوى السطحي للطبقة المترسبة على اللسان، في حين أن الفرشاة يمكنها الوصول إلى المستويات العميقة.

وعن كيفية القيام بذلك، أوضحت الجمعية أنه يتم وضع الكاشطة أو الفرشاة على الثلث الخلفي للسان، ثم تنظيفه بتحريك الكاشطة أو الفرشاة من الخلف إلى الأمام، مع تكرار هذه العملية عدة مرات حتى الشعور بنظافة اللسان.

اقرأ أيضا:

هل أنت مصاب بالقولون العصبي.. احذر تناول هذه الأطعمة

شوهدت في 80% من المرضى.. أول علامة تحذيرية تنذرك بسرطان المثانة

3 أبراج الحظ هيجري وراها في شهر 10.. هل أنت منهم؟

6 فئات ممنوعة من تناول الفول بالبيض.. تعرف على الأسباب

4 أبراج حزينة على انتهاء الصيف وتشعر بالاكتئاب والحزن في الشتاء